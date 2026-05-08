В Рязани вернули исторический облик памятнику Владимиру Молодцову

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в городе состоялось торжественное открытие обновленного монумента Герою Советского Союза, капитану госбезопасности Владимиру Молодцову. Инициаторами восстановления исторического облика памятника выступили ветераны органов безопасности.

В церемонии приняли участие действующие сотрудники регионального УФСБ, ветераны ведомства, кадеты, школьники и жители города. Почетный караул у монумента несли кадеты-пограничники.

К собравшимся обратились представитель УФСБ Константин Гашкин и замглавы администрации Рязани Михаил Давыдов. Они напомнили о боевом пути и подвигах Владимира Молодцова, а также рассказали об истории установки и реконструкции памятника. Кульминацией мероприятия стали прохождение кадетов торжественным маршем и возложение цветов.

«Восстановление исторического облика памятника Герою Советского Союза — это часть важнейшей работы по сохранению исторической памяти, символ уважения к Родине и к тем, кто отдал жизни за ее свободу», — подчеркнули в пресс-службе УФСБ по Рязанской области.

Владимир Молодцов родился в Сасово, в годы войны руководил разведывательно-диверсионной группой под псевдонимом Павел Бадаев. Его отряд уничтожил более 300 гитлеровцев и пустил под откос два эшелона. В 1942 году разведчик был арестован и расстрелян фашистами. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно в 1944 году. Имя Молодцова носят улицы и школы, а в его честь установлены мемориальные доски.

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

