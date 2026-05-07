В Рязани открыли мемориальную доску в честь бойцов СВО

7 мая в Рязани состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти рязанцам – участникам специальной военной операции. Памятный знак установили на фасаде здания регионального военного комиссариата на улице Фрунзе.
В мероприятии приняли участие военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, представители органов власти, депутаты областной и городской Думы, ветераны и участники СВО, а также родственники погибших бойцов.
В ходе церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.