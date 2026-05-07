Фото Рязанской городской Думы
В Рязани открыли мемориальную доску в честь бойцов СВО

Олеся Чугунова
7 мая в Рязани состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти рязанцам – участникам специальной военной операции. Памятный знак установили на фасаде здания регионального военного комиссариата на улице Фрунзе.

В мероприятии приняли участие военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, представители органов власти, депутаты областной и городской Думы, ветераны и участники СВО, а также родственники погибших бойцов.

«Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. Мы не только помним прошлое своей страны, но и чтим память великих предков. Эта мемориальная доска – дань уважения сегодняшним Героям. Благодаря их мужеству и самоотверженности мы сможем с уверенностью смотреть в завтрашний день и гордиться своей Родиной!» – отметила Татьяна Панфилова.

В ходе церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

