Общество

Рязанские родители опробовали ЕГЭ на себе

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области завершилась всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», организованная Рособрнадзором. Участниками стали более 600 мам и пап из областного центра, всех районов и округов региона.

Мероприятие проводится в десятый раз. Его цель — познакомить взрослых с реальной процедурой экзамена, чтобы они могли грамотно поддержать детей и развеять популярные мифы об итоговой аттестации.

Продолжение после рекламы

В этом году родители проверили свои знания по русскому языку. К ним присоединились замминистра образования Рязанской области Евгений Хазов, детский омбудсмен Анжелика Евдокимова, главы муниципалитетов и депутаты.

Для взрослых воссоздали полную копию ЕГЭ: пропускной режим, регистрацию, инструктаж, заполнение бланков и экзаменационные задания. Им также показали, как печатают и сканируют контрольные измерительные материалы прямо в пункте проведения экзамена.

После теста участники смогли задать вопросы организаторам, поделиться впечатлениями и обсудить свои открытия.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Новости России

Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Новости России

Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии...

Темы

Все события Рязани и области

В Рязани открыли мемориальную доску в честь бойцов СВО

7 мая в Рязани состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти рязанцам – участникам специальной военной операции.
Общество

Р‑Энергия подготовила проект «Голоса Победы» к 9 Мая

В преддверии Дня Победы команда Р‑Энергии запустила проект «Голоса Победы».
Все события Рязани и области

Павел Малков рассказал о полной готовности рязанских хозяйств к весеннему севу

В этом году планируется засеять 1 млн 157 тысяч гектаров.
Общество

РНПК и музыкальный театр Рязани подарили ветеранам концерт «Память, ставшая песней»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») совместно с Рязанским областным музыкальным театром провели концертную программу «Память, ставшая песней».
Общество

В Рязани 9 мая в «Вальсе Победы» примут участие более ста танцоров

6 мая в Рязанской областной филармонии прошла пресс-конференция, посвящённая празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Все события Рязани и области

Рязанские теплосети переходят в режим подготовки к новому отопительному сезону

Отопительный сезон в Рязани официально завершён, но для теплосетевиков работа только начинается.
Общество

В Лесопарке неизвестные испортили новую контейнерную площадку

Ежедневно десятки городских служб, коммунальщики, дорожные рабочие и другие специалисты борются за чистоту и порядок.
Общество

В Рязани приводят в порядок светофоры

В Рязани продолжаются плановые работы по уходу за светофорными объектами.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье