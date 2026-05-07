Рязанские родители опробовали ЕГЭ на себе

В Рязанской области завершилась всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», организованная Рособрнадзором. Участниками стали более 600 мам и пап из областного центра, всех районов и округов региона.

Мероприятие проводится в десятый раз. Его цель — познакомить взрослых с реальной процедурой экзамена, чтобы они могли грамотно поддержать детей и развеять популярные мифы об итоговой аттестации.

В этом году родители проверили свои знания по русскому языку. К ним присоединились замминистра образования Рязанской области Евгений Хазов, детский омбудсмен Анжелика Евдокимова, главы муниципалитетов и депутаты.

Для взрослых воссоздали полную копию ЕГЭ: пропускной режим, регистрацию, инструктаж, заполнение бланков и экзаменационные задания. Им также показали, как печатают и сканируют контрольные измерительные материалы прямо в пункте проведения экзамена.

После теста участники смогли задать вопросы организаторам, поделиться впечатлениями и обсудить свои открытия.