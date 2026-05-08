Фото администрации Рязани
Все события Рязани и области

В Рязани за неделю отремонтировали более десятка улиц и привели в порядок общественные пространства

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Весенний сезон в Рязани стартовал с активного благоустройства. Городские службы одновременно ремонтируют проезжую часть и наводят чистоту в общественных пространствах. Особое внимание уделяют подготовке зон отдыха к тёплому сезону.

Сотрудники управления по делам территорий уже привели в порядок пешеходные дорожки в скверах «Дом творчества», «Дубовая роща», имени Маршала Бирюзова, а также в парке Советско-Польского братства по оружию и на Лыбедском бульваре. Мусор убран в Нижнем парке, скверах на площади Ленина, «Бабушкина радость», «Читающий», «Княжье поле», на Семчинской аллее и у памятника Полетаеву. Обновили и скамейки: свежее лакокрасочное покрытие нанесли на Лыбедском бульваре, площади перед МКЦ, в парке Железнодорожников и Верхнем городском парке. Траву скосили на Лыбедском бульваре, у памятника жителям Никуличей и монумента Полетаеву. Дорожное покрытие и тротуары на Первомайском проспекте, улице Халтурина и площади Победы вымыли и привели в порядок.

Продолжение после рекламы

Параллельно в городе стартовал сезон озеленения: специалисты высаживают цветы и кустарники на центральных бульварах, в парках и скверах. Дирекция благоустройства, в свою очередь, ежедневно следит за чистотой улиц — дороги и тротуары регулярно подметают и моют.

Не оставили без внимания и дорожный ремонт. На текущей неделе бригады устранили ямы на улицах Спортивной, Татарской, Вокзальной, Горького, «Княжье поле», площади Димитрова и Восточной окружной дороге. Картами отремонтированы участки на улицах Зубковой, Соборной, Костычева, Островского, Каширина и Интернациональной. В ближайшее время ямочный ремонт ждёт улицу Бирюзова, Дашковскую ярмарку и Полевую в районе Шереметьево-Песочни.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.
Новости России

Русскоязычные туристы устроили массовую оргию на пляже в Таиланде

Несколько пар русскоговорящих туристов устроили массовую оргию на пляже...
Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.

Темы

Общество

В Рязани вернули исторический облик памятнику Владимиру Молодцову

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в городе состоялось торжественное открытие обновленного монумента Герою Советского Союза, капитану госбезопасности Владимиру Молодцову.
Все события Рязани и области

В Рязани открыли мемориальную доску в честь бойцов СВО

7 мая в Рязани состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти рязанцам – участникам специальной военной операции.
Общество

Рязанские родители опробовали ЕГЭ на себе

Участниками стали более 600 мам и пап из областного центра, всех районов и округов региона.
Общество

Р‑Энергия подготовила проект «Голоса Победы» к 9 Мая

В преддверии Дня Победы команда Р‑Энергии запустила проект «Голоса Победы».
Все события Рязани и области

Павел Малков рассказал о полной готовности рязанских хозяйств к весеннему севу

В этом году планируется засеять 1 млн 157 тысяч гектаров.
Общество

РНПК и музыкальный театр Рязани подарили ветеранам концерт «Память, ставшая песней»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») совместно с Рязанским областным музыкальным театром провели концертную программу «Память, ставшая песней».
Общество

В Рязани 9 мая в «Вальсе Победы» примут участие более ста танцоров

6 мая в Рязанской областной филармонии прошла пресс-конференция, посвящённая празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Все события Рязани и области

Рязанские теплосети переходят в режим подготовки к новому отопительному сезону

Отопительный сезон в Рязани официально завершён, но для теплосетевиков работа только начинается.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье