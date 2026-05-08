В Рязани за неделю отремонтировали более десятка улиц и привели в порядок общественные пространства

Весенний сезон в Рязани стартовал с активного благоустройства. Городские службы одновременно ремонтируют проезжую часть и наводят чистоту в общественных пространствах. Особое внимание уделяют подготовке зон отдыха к тёплому сезону.

Сотрудники управления по делам территорий уже привели в порядок пешеходные дорожки в скверах «Дом творчества», «Дубовая роща», имени Маршала Бирюзова, а также в парке Советско-Польского братства по оружию и на Лыбедском бульваре. Мусор убран в Нижнем парке, скверах на площади Ленина, «Бабушкина радость», «Читающий», «Княжье поле», на Семчинской аллее и у памятника Полетаеву. Обновили и скамейки: свежее лакокрасочное покрытие нанесли на Лыбедском бульваре, площади перед МКЦ, в парке Железнодорожников и Верхнем городском парке. Траву скосили на Лыбедском бульваре, у памятника жителям Никуличей и монумента Полетаеву. Дорожное покрытие и тротуары на Первомайском проспекте, улице Халтурина и площади Победы вымыли и привели в порядок.

Параллельно в городе стартовал сезон озеленения: специалисты высаживают цветы и кустарники на центральных бульварах, в парках и скверах. Дирекция благоустройства, в свою очередь, ежедневно следит за чистотой улиц — дороги и тротуары регулярно подметают и моют.

Не оставили без внимания и дорожный ремонт. На текущей неделе бригады устранили ямы на улицах Спортивной, Татарской, Вокзальной, Горького, «Княжье поле», площади Димитрова и Восточной окружной дороге. Картами отремонтированы участки на улицах Зубковой, Соборной, Костычева, Островского, Каширина и Интернациональной. В ближайшее время ямочный ремонт ждёт улицу Бирюзова, Дашковскую ярмарку и Полевую в районе Шереметьево-Песочни.