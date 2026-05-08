Над Рязанской областью вновь сбили украинские беспилотники

Российские средства ПВО с 7:00 до 14:00 мск уничтожили и перехватили 145 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Среди мест названа и Рязанская область.

Под удар попали сразу несколько регионов страны. Дроны сбили над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской и Смоленской областей.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Пермским, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над Крымом, Адыгеей и Чеченской Республикой.

Как уточнили в военном ведомстве, системы противовоздушной обороны также работали над акваториями Черного и Азовского морей.