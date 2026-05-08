В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные.

«Однажды в России» (16+), пятница, 22.00.

Продолжение после рекламы

Специальной гостьей нового выпуска станет певица MARGO. В скетче, где компанию ей составят Михаил Стогниенко и Екатерина Моргунова, она будет много кукарекать и очень громко смеяться. Не обойдётся и без фирменных злободневных шуток «Однажды в России» на тему того, что певица №1 сама всего добилась.

«Я думала, ты чья-то жена, а ты всего сама добилась, как Оксана Самойлова», — пошутит Моргунова.

Помимо MARGO, зрители увидят богачей из Новосибирска, купивших многомиллионный тур в Антарктиду, в исполнении Михаила Стогниенко и Ольги Картунковой. А также услышат, как звучат фразы «Пепе шнейне втфа» в исполнении советского ВИА «Студия Союз».

«Новая Битва экстрасенсов» (16+), суббота, 19.00

В новом выпуске проекта развернётся настоящая драма, ведь одна из участниц — Варвара Петрович — со слезами на глазах признается в чувствах Семёну, и в подтверждение своих слов подарит ему действительно щедрый подарок. В этот раз готический зал будет слишком эмоциональным и откровенным.

Кроме этого, в проекте, буквально на последнем повороте, появится новый участник!

Но перед этим экстрасенсы отправятся в небольшой городок Ставропольского края, где их ждёт молодая семья. На их участке повесился посторонний мужчина, и с тех пор в их доме происходят паранормальные вещи. Экстрасенсам предстоит разобраться в этой ситуации.

Один из самых драматичных выпусков сезона — уже в эту субботу.

«Шоу Воли» (18+), воскресенье, 23.00

В «Шоу Воли» — новый ведущий. Вместе с Павлом Волей гостей спецвыпуска будет встречать рэпер Джиган. В своём дебюте ему предстоит провести беседу с недавно воссоединившейся группой «БиС» в лице Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, а также с Никитой Джигурдой.

Влад Соколовский вспомнит старый конфликт с Джиганом, а Никита Джигурда вспомнит вообще всё: от поступления в театральный вуз до присутствия на родах жены. Также актёр признается, что с детства мечтал быть гинекологом, но передумал, когда более детально вник в работу врача этой специальности.