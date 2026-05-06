Скандалы из-за еды и регулярные обновки: фигуристка Трусова показала, как живёт её 9-месячный сын

Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова, продолжает радовать поклонников новостями из личной жизни. На этот раз спортсменка поделилась трогательными подробностями о том, как растёт её сын Миша. Малышу исполнилось девять месяцев. Подробностями его жизни молодая мама делится в своём канале в Макс.

Первые шаги и первый зуб

Александра рассказывает, что наблюдать за сыном становится всё интереснее. С каждым новым месяцем событий в его жизни происходит больше, чем за все предыдущие вместе взятые. Главное достижение последнего времени — Миша научился стоять самостоятельно. Пока его хватает максимум на десять секунд. Но в тренировках он проявляет удивительное усердие. Ходить, держась за руки взрослых или за опору, у него тоже получается отлично.

Кроме того, у малыша вылез первый зуб. Второй уже на подходе. Теперь Мише просто необходимо тащить в рот всё подряд. Особый интерес он проявляет к еде родителей. Александра и её муж Макар Игнатов уже знают: их ждёт серьёзный скандал, если они не будут делиться.

Александра признаётся, что она только рада хорошему аппетиту сына. Семья завершила грудное вскармливание. Полный переход с молока и смеси на обычную еду уже не за горами.

Опытный путешественник в девять месяцев

Предыдущий месяц выдался для Миши очень насыщенным. Александра Трусова поделилась впечатляющей статистикой: восемь перелётов, тысячи километров, новые города и даже новая страна в послужном списке малыша.

Фигуристка с гордостью отмечает, что её сын уже по праву может считаться опытным путешественником. Жаль только, шутит Александра, что бонусную карту на него нельзя завести.

Фото из канала Александры Трусовой в Макс

Мамины сувениры — детская одежда

Вместо сувениров в новых городах Александра теперь покупает детскую одежду. Она объясняет это просто: всё такое милое и прикольное, а Миша быстро растёт. Так что мамино хобби — это ещё и необходимость.

Поклонники фигуристки с умилением следят за тем, как растёт сын Александры Трусовой и Макара Игнатова. И с нетерпением ждут новых публикаций о семейной жизни любимой спортсменки.