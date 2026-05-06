Фото из канала Александры Трусовой в Макс
Спорт

Скандалы из-за еды и регулярные обновки: фигуристка Трусова показала, как живёт её 9-месячный сын

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова, продолжает радовать поклонников новостями из личной жизни. На этот раз спортсменка поделилась трогательными подробностями о том, как растёт её сын Миша. Малышу исполнилось девять месяцев. Подробностями его жизни молодая мама делится в своём канале в Макс.

Первые шаги и первый зуб

Александра рассказывает, что наблюдать за сыном становится всё интереснее. С каждым новым месяцем событий в его жизни происходит больше, чем за все предыдущие вместе взятые. Главное достижение последнего времени — Миша научился стоять самостоятельно. Пока его хватает максимум на десять секунд. Но в тренировках он проявляет удивительное усердие. Ходить, держась за руки взрослых или за опору, у него тоже получается отлично.

Продолжение после рекламы

Кроме того, у малыша вылез первый зуб. Второй уже на подходе. Теперь Мише просто необходимо тащить в рот всё подряд. Особый интерес он проявляет к еде родителей. Александра и её муж Макар Игнатов уже знают: их ждёт серьёзный скандал, если они не будут делиться.

Александра признаётся, что она только рада хорошему аппетиту сына. Семья завершила грудное вскармливание. Полный переход с молока и смеси на обычную еду уже не за горами.

Опытный путешественник в девять месяцев

Предыдущий месяц выдался для Миши очень насыщенным. Александра Трусова поделилась впечатляющей статистикой: восемь перелётов, тысячи километров, новые города и даже новая страна в послужном списке малыша.

Фигуристка с гордостью отмечает, что её сын уже по праву может считаться опытным путешественником. Жаль только, шутит Александра, что бонусную карту на него нельзя завести.

Фото из канала Александры Трусовой в Макс

Мамины сувениры — детская одежда

Вместо сувениров в новых городах Александра теперь покупает детскую одежду. Она объясняет это просто: всё такое милое и прикольное, а Миша быстро растёт. Так что мамино хобби — это ещё и необходимость.

Поклонники фигуристки с умилением следят за тем, как растёт сын Александры Трусовой и Макара Игнатова. И с нетерпением ждут новых публикаций о семейной жизни любимой спортсменки.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости Касимова

В Елатьме произошёл крупный обвал грунта рядом с жилым домом, жители просят о помощи

В посёлке Елатьма разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...

Темы

Общество

Вкус, который привлекает: Рязанская область представила гастрономическую карту региона

Регион запускает проект «Гастрономическое наследие Рязанского края». Его цель — не просто накормить, а рассказать историю земли через еду.
Общество

Рязанцы до 12 июня могут проголосовать за благоустройство территорий

В Рязанской области в голосовании представлено 97 территорий в 25 населённых пунктах.
Погода

Май принесёт в Рязанскую область по-летнему жаркие дни и «черёмуховые» холода

Наступающий месяц в Центральной России будет тёплым, но с одним ледяным сюрпризом.
Общество

Познакомились в страшное время и стали счастливы: рязанские молодожёны рассказали свою историю

Они встретились в первый год пандемии, а решение узаконить отношения было принято на берегу моря.
Спорт

Трусова залезла в коротких шортах на крышу ради фотосессии

Смелая фотосессия и экстравагантный образ не оставили поклонников равнодушными.
Общество

Рязанцев предупредили о неотвратимости наказания за оправдание терроризма

Пример одного из рязанских заключённых — этому подтверждение.
Интересное

Кучи трупов, их некому хоронить. Что стоит за самым страшным пророчеством старицы Алипии

Пережившая много личных трагедий молитвенница видела страшное будущее. Её слова сбываются, мы видим это своими глазами.
Все события Рязани и области

Рязанский ТЮЗ показал в Нижнем Тагиле «Сказку о потерянном времени», «Тринадцатую звезду» и «Любовь и голуби»

«Большие гастроли» рязанского театра длились с 24 по 26 апреля.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье