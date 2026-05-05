Рязанская, московская и тамбовская молодёжь едет в Чучково, чтобы поиграть в лапту

Майские праздники для многих – это старт дачного сезона, встречи с близкими и друзьями, шашлыки и песни под гитару у костра. А для жителей поселка Чучково первые дни мая – это еще и возможность собраться со старыми друзьями и поиграть… в лапту*! Почему старинная русская народная игра так полюбилась чучковцам, что стала ежегодной традицией? Как проходят турниры и кто в них участвует? Как народная забава стала переходить из поколения в поколение и влюблять в себя нынешних детей и подростков? Об этом 7инфо рассказала одна из участниц игры в Чучкове Ирина Маслова.

Все началось три года назад с желания окунуться в детство, встретиться со старыми школьными друзьями, приехавшими погостить к родственникам на майские праздники, и активно провести время «как раньше».

— Лапта у нас была одной из самых популярных игр наравне с чехардой и футболом. вспоминает Ирина Маслова. — Рядом с домом моих родителей есть большое поле. Сейчас здесь сажают картошку, а раньше именно на этом месте мы играли в лапту. За лето мы вытаптывали поле в ноль!

Время шло, бывшие девчонки и мальчишки вступили во взрослую жизнь, создали семьи, устроились на работу, а кто-то и вовсе переехал в другие города. Но на майские праздники многие приезжают на малую родину. Старые друзья вновь собирались и ностальгировали, как же раньше было весело и беззаботно. А затем они решили: почему бы вновь не сыграть в любимую игру детства?

— Идея принадлежит школьной подруге Любови Падуковой, — говорит Ирина. — Многие из нашей старой компании были, конечно, воодушевлены ее предложением. Недолго думая, мы написали в местные группы в соцсетях и чаты объявление с предложением присоединиться к лапте. Сначала в состав команд входили все те, с кем мы раньше играли. А так как мы были на спортивном стадионе в центре поселка, нас видели и местные жители, так что со временем к нам стали присоединяться и другие игроки. Например, местный житель, студент Санжар Джуракулов тоже поддержал нашу идею, и по сей день является одним из активных игроков!

Спустя три года, по словам Ирины, игра в лапту стала для жителей Чучкова неотъемлемой частью майских праздников. Теперь сюда приходят семьями и учат детей старинной народной забаве.

— Если раньше мы просто ностальгировали, то теперь считаем, что у нас есть очень важная миссия: сделать лапту по-настоящему традиционной игрой для округа, — говорит Ирина. — А для этого нам нужно, конечно, научить играть в нее подрастающее поколение. В этом году с нами играли уже шесть 6 детей, среди которых и мой сын Даня. Очень приятно, что он теперь тоже с нетерпением ждет майских праздников, чтобы поиграть в лапту!

Сегодня игра объединяет не только старых друзей и жителей поселка, но и гостей из других городов и регионов.

— В этом году у нас были новые участники: молодые люди из Москвы и Тамбова, — рассказывает Ирина. – А мы и рады! Чем больше людей, тем веселее! Тем более, правила игры не такие сложные, а эмоций от лапты – через край! Она очень эмоциональная, и за ней также интересно наблюдать и со стороны, если вдруг по каким-то причинам не получается принять непосредственное участие в игре. Так что мы рады всем! Нам приятно наблюдать, как растет количество участников каждый год, надеемся, так будет продолжаться и дальше! Майские праздники продолжаются, так что мы еще будет возможность собраться и окунуться в детство!

*Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. Правила игры: ударом биты нужно послать мяч в поле, перебежать его до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. В игре участвуют две команды, каждая из которых насчитывает до десяти игроков.