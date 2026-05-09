Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли на Параде Победы в Москве

Рязанские десантники стали участниками Парада, который проходит в Москве в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащих показали в прямой трансляции события.

Колонну Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова на Красной площади возглавил начальник, полковник Олег Пономарёв.

Продолжение после рекламы

В составе парадного расчёта прошли 90 курсантов, награждённых государственными наградами в ходе проведения спецоперации. В их числе — Герой России Тимофей Матвеев.

В трансляции добавили, что рязанские десантники — пример беззаветного служения Родине. 215 выпускников училища ВДВ стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Напомним, вечером 9 мая в центре Рязани пройдёт традиционная встреча десантников-участников Парада Победы в Москве. Она запланирована на 18:00. Курсантов будут встречать на площади Победы (0+).