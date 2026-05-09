Традиционная акция «Парк Победы» проходит в Соборном парке Рязани

В Рязани 9 мая в честь 81-й годовщины со Дня Победы в Кремлёвском сквере города Рязани традиционно развернулась акция «Парк Победы» (0+).

Торжественная программа и многочисленные тематические стенды на всей территории привлекли множество рязанцев, неравнодушных к великому подвигу, совершенному во имя нашей Родины. Поздравил жителей с памятной датой губернатор Рязанской области Павел Малков. «Мы всегда будем помнить подвиг наших защитников. Низкий поклон всем, кто сражался за свободу и за будущее нашего Отечества».

Вслед за вручением почётных знаков детям участников специальной военной операции в рамках программы «Мой папа — герой» концертная часть акции открылась исполнением знаменитой «Катюши».

Всего в парке представлено более 40 тематических и игровых площадок, включая кинотеатр под открытым небом, полевую кухню, стенды «Медицина Великой Победы» и «Эхо войны» с артефактами военных лет, а также выставку о детях и подростках тех лет под названием «Мир, о котором они (не) мечтали».