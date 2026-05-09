В Рязани самыми необычными именами у младенцев стали Добрыня и Габриэлла

В апреле в МФЦ Рязанского перинатального центра 107 младенцев получили свои первые документы и имена. Среди них 56 мальчиков и 51 девочка.

Среди женских имён лидерство вновь удерживает Виктория. Также высокой популярностью пользовались имена Варвара и София. Вторую строчку заняли Полина, Екатерина и Василиса.

Редкими вариантами для девочек стали Есения, Камила, Аглая, Агата, Габриэлла и Фаина. Появились на свет также Александры, Алёны, Таисии и Юлии.

У мальчиков неожиданно уверенно лидирует Артём. На втором месте по частоте выбора — Егор. К числу редких имён апреля относятся Добрыня, Эмиль, Савелий, Эрик, Адам, Максимилиан, Марк и Макар. Среди зарегистрированных в этом месяце также появились Павел, Евгений, Денис, Алексей и Сергей.