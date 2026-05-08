Павел Малков рассказал о проверке спортшколы «Планета спорта» в Сасове участниками «Народного контроля

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что активисты «Единой России», участники проекта «ГЕРОИ62» и местные жители проверили спортшколу «Планета спорта» в Сасове. По итогам осмотра команда единогласно отметила учреждение знаком «ПровЕРено».

Школа удобно расположена с хорошей транспортной доступностью. На территории обустроена просторная парковка, есть места для маломобильных граждан, установлены лавочки и урны. Вокруг чисто и ухоженно. На входе работает удобный пандус и кнопка вызова персонала.

Продолжение после рекламы

В здании поддерживается чистота и порядок, регулярно проводится ремонт. Хоккейная арена, гимнастический зал и тир находятся в отличном состоянии. Санитарные комнаты чистые, также оснащены кнопкой вызова персонала.

Персонал вежливый и внимательный. Действуют системы видеонаблюдения и охрана. Продумана удобная навигация, включая таблички со шрифтом Брайля. Посетителям выдают бахилы, по зданию установлены кулеры с водой. В фойе размещён информационный стенд с расписанием. Работают медкабинет и столовая.

«Организовано льготное питание и подвоз детей на автобусах на занятия. Для семей участников СВО и многодетных есть льготы. Спортшкола оказывает услуги в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья», – сказал Павел Малков.

Присоединиться к «Народному контролю» можно на сайте проекта.