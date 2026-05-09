Сотрудники РНПК поздравили 120 ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») в честь 81-й годовщины со Дня Победы организовала адресное поздравление ветеранов.

Молодые работники завода встретились с участниками войны, бывшими узниками концлагерей, тружениками тыла и детьми войны, вручили им подарки от коллектива — пледы, продукты к праздничному столу — и лично поблагодарили за подвиг. Для молодёжи такие встречи стали уникальной возможностью пообщаться с живыми свидетелями тех страшных лет, а для ветеранов — важным знаком того, что их подвиг не теряет ценности со временем. Всего передано 120 подарков. Акция продолжила серию праздничных мероприятий РНПК в преддверии 9 Мая.

«Когда мне предложили стать участником этой акции, я был рад возможности встретиться с ветеранами, лично сказать им спасибо, — поделился механик цеха №2 Андрей Пимашкин. — Конечно, было волнение, но в каждом доме нас очень радушно встречали. Все, к кому мы приезжали, были растроганы вниманием. Каждый говорил, как важно, что о них помнят».

«Каждый ветеран — это человек-история, целое поколение. Для нас большая честь встретиться с ними и пообщаться», — сказал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дмитрий Привалов.

«Я чувствую какой-то благоговейный внутренний трепет. Они свидетели того, что произошло. То есть свидетели войны, свидетели победы над фашистской Германией. И пообщаться с такими людьми лично, ведь их осталось совсем мало, это большая честь», — отметил ведущий инженер по информационной безопасности Андрей Ратников.

Нефтяники традиционно активно участвуют в праздновании Дня Победы, проводя серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодёжи. В рамках «Диктанта Победы» сотрудники РНПК написали диктант по фрагменту книги о рязанцах — защитниках Брестской крепости. В рамках акции «Сад памяти» вместе с общественниками и школьниками озеленили сквер у областного музыкального театра: высадили клён, липу, сирень, кусты можжевельника, спиреи, многолетние шалфей и котовник. Для ветеранов нефтяники совместно с театром организовали концерт «Память, ставшая песней». А накануне 9 Мая на заводских площадках подняли флаги Победы в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо.