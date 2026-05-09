Общество

Сотрудники РНПК поздравили 120 ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной Победы

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») в честь 81-й годовщины со Дня Победы организовала адресное поздравление ветеранов.

Молодые работники завода встретились с участниками войны, бывшими узниками концлагерей, тружениками тыла и детьми войны, вручили им подарки от коллектива — пледы, продукты к праздничному столу — и лично поблагодарили за подвиг. Для молодёжи такие встречи стали уникальной возможностью пообщаться с живыми свидетелями тех страшных лет, а для ветеранов — важным знаком того, что их подвиг не теряет ценности со временем. Всего передано 120 подарков. Акция продолжила серию праздничных мероприятий РНПК в преддверии 9 Мая.

Продолжение после рекламы

«Когда мне предложили стать участником этой акции, я был рад возможности встретиться с ветеранами, лично сказать им спасибо, — поделился механик цеха №2 Андрей Пимашкин. — Конечно, было волнение, но в каждом доме нас очень радушно встречали. Все, к кому мы приезжали, были растроганы вниманием. Каждый говорил, как важно, что о них помнят».

«Каждый ветеран — это человек-история, целое поколение. Для нас большая честь встретиться с ними и пообщаться», — сказал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дмитрий Привалов.

«Я чувствую какой-то благоговейный внутренний трепет. Они свидетели того, что произошло. То есть свидетели войны, свидетели победы над фашистской Германией. И пообщаться с такими людьми лично, ведь их осталось совсем мало, это большая честь», — отметил ведущий инженер по информационной безопасности Андрей Ратников.

Нефтяники традиционно активно участвуют в праздновании Дня Победы, проводя серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодёжи. В рамках «Диктанта Победы» сотрудники РНПК написали диктант по фрагменту книги о рязанцах — защитниках Брестской крепости. В рамках акции «Сад памяти» вместе с общественниками и школьниками озеленили сквер у областного музыкального театра: высадили клён, липу, сирень, кусты можжевельника, спиреи, многолетние шалфей и котовник. Для ветеранов нефтяники совместно с театром организовали концерт «Память, ставшая песней». А накануне 9 Мая на заводских площадках подняли флаги Победы в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 
Общество

В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Строительство научно-исследовательского центра начинается в Рязани на улице Гагарина, участок 13. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. 
Новости мира

Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с Life.ru заявил, что дым от огня представляет опасность не только для Украины, но и для соседних стран Европы.
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.

Темы

Все события Рязани и области

Президент присвоил рязанке звание «Мать-героиня»

Президент России подписал указы о награждении многодетных семей Рязанской области.
Погода

Синоптик рассказала, когда вернется теплая погода

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА Новости, когда в регионе начнет повышаться температура воздуха.
Все события Рязани и области

В Рязани самыми необычными именами у младенцев стали Добрыня и Габриэлла

В апреле в рязанском МФЦ 107 младенцев впервые получили документы и имена.
Все события Рязани и области

Аркадий Фомин: Отрадно, что такие люди – мужественные, волевые, состоявшиеся в профессии – входят в состав депутатского корпуса Рязанской областной Думы

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел встречу с депутатом, который также является действующим участником специальной военной операции, — Иваном Юдиным.
Все события Рязани и области

Павел Малков рассказал о проверке спортшколы «Планета спорта» в Сасове участниками «Народного контроля

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что активисты «Единой России», участники проекта «ГЕРОИ62» и местные жители проверили спортшколу «Планета спорта» в Сасове.
Все события Рязани и области

В Рязани за неделю отремонтировали более десятка улиц и привели в порядок общественные пространства

Весенний сезон в Рязани стартовал с активного благоустройства.
Общество

В Рязани вернули исторический облик памятнику Владимиру Молодцову

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в городе состоялось торжественное открытие обновленного монумента Герою Советского Союза, капитану госбезопасности Владимиру Молодцову.
Все события Рязани и области

В Рязани открыли мемориальную доску в честь бойцов СВО

7 мая в Рязани состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти рязанцам – участникам специальной военной операции.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье