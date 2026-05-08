Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел встречу с депутатом, который также является действующим участником специальной военной операции, — Иваном Юдиным. Собеседники обсудили систему поддержки бойцов и их семей, текущую обстановку на передовой и вопросы патриотического воспитания молодежи.

Иван Юдин продолжает семейную медицинскую династию. Он окончил Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело», прошел путь от фельдшера до главного врача больницы, имеет ученую степень кандидата медицинских наук. В 2022 году добровольно явился в военкомат и отправился в зону СВО, где возглавил медицинскую службу войсковой части. Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, медалью «За отвагу» и медалью «За спасение погибавших». В сентябре прошлого года его избрали депутатом регионального парламента VIII созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

Продолжение после рекламы

Приветствуя защитника Отечества, Аркадий Фомин поблагодарил парламентария за мужество и подчеркнул его вовлеченность в работу законодательного собрания:

«Даже во время службы Вы находите время и возможность принять участие в заседаниях комитета. В этом, конечно, помогают современные технологии, например, видео-конференц-связь. Находясь в отпуске, Вы полностью посвящаете себя депутатской деятельности: проводите личные приемы, участвуете в различных мероприятиях в своем избирательном округе, активно включаетесь в обсуждение важных для жизни региона законов на пленарных заседаниях Думы, – отметил Аркадий Фомин. – Отрадно, что такие люди – мужественные, волевые, состоявшиеся в профессии – входят в состав депутатского корпуса Рязанской областной Думы и являются примером доблестного служения Родине на передовой и в мирной жизни».

Иван Юдин поблагодарил председателя облдумы и в его лице всех депутатов регионального парламента за гуманитарную помощь, которую оказывают военнослужащим с первых дней СВО. За прошедшие годы на передовую отправили тонны необходимых грузов: беспилотники, средства связи, приборы ночного видения, окопные свечи, предметы первой необходимости, медикаменты и многое другое.

«Ваша поддержка, поддержка губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова очень важна и нужна. Вы прекрасно знаете, что сейчас театр боевых действий сильно изменился. Его нельзя сравнить с прошлыми годами. То, что происходит сейчас, в 2026 году, это, по сути, колоссальнейшее противостояние дронов. И ваша помощь позволяет нашему полку оставаться боеготовым к выполнению всех поставленных командованием задач», – подчеркнул Иван Юдин.

Аркадий Фомин сообщил, что сейчас по запросам войсковых частей в регионе формируется очередной гуманитарный конвой. Активное участие в сборе необходимого принимают органы власти, муниципалитеты, предприятия, организации и неравнодушные жители области.

В ходе беседы парламентарии затронули вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения. Спикер заксобрания призвал Ивана Юдина и всех депутатов активно включиться в мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«У нас сложилась добрая традиция по наставлению нашего командира полка. Все военнослужащие, которые приходят в отпуск, и в Рязани, и в муниципалитетах первым делом посещают свои родные школы, проводят уроки мужества, встречаются со школьниками. Наши солдаты и офицеры охотно этим занимаются», – рассказал депутат Иван Юдин.

редставители депутатского корпуса также обсудили региональные меры поддержки участников СВО и их семей, а также возможные механизмы их совершенствования. Парламентарии подчеркнули, что в Рязанской области выстроена комплексная система всесторонней помощи защитникам Отечества. Военнослужащие получают особый статус и пользуются соответствующими правами и льготами.

Для заключения контракта с Минобороны России необходимо обратиться в пункт отбора (г. Рязань, ул. Каширина, д.1) или в военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале «Госуслуги». По вопросам прохождения военной службы по контракту работает горячая линия 117. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4912) 25-36-29 и 8 (4912) 25-96-99.