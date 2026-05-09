Пентагон раскрыл секреты про инопланетян, которые в скафандрах ходили по Земле

Согласно недавно обнародованным документам Пентагона, в 1960-х годах свидетели сообщали о таинственных существах ростом от 90 до 120 сантиметров, одетых в скафандры и шлемы. Об этом пишет New York Post.

Внутренняя служебная записка ФБР от 19 октября 1966 года под заголовком «Неопознанные летающие объекты», опубликованная в пятницу, подтверждает, что 1965 год стал пиком наблюдений за НЛО. В документе подробно описаны свидетельства очевидцев, которые видели членов экипажей неопознанных объектов в «космических скафандрах и шлемах».

Особое внимание в записке уделено книге Фрэнка Эдвардса «Летающие тарелки — серьёзный бизнес». Автор утверждает, что НЛО — это космические аппараты, наблюдающие за Землёй, а ВВС США намеренно скрывали эту информацию, опасаясь массовой паники. Эдвардс описывает НЛО как отполированные металлические объекты, излучающие тепло и свет и способные обжечь свидетелей. Они могут быть ослепительно белыми, тускло-красными или ярко-оранжевыми, а их форма варьируется от дирижаблеподобных кораблей длиной до 90 метров до дискообразных и яйцевидных объектов.

В записке также отмечается, что НЛО способны бесшумно перемещаться с огромной скоростью, зависать в воздухе и исчезать, оставляя после себя световые вспышки. Автор подчёркивает, что многие свидетели — это надёжные источники информации: сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и пилоты коммерческих авиалиний.

Кроме того, в документах упоминается, что обломки упавших объектов были найдены как минимум трижды. Среди них — магниевый сплав, чистый магний и «исключительно твердый неизвестный металл» с микроскопическими металлическими сферами и следами микрометеоритных ударов.

В конце записки Эдвардс предсказывает, что НЛО вскоре могут совершить «открытую посадку» или намеренно вступить в контакт с Землей.

После публикации архива из 162 файлов об НЛО, включая фотографии, видеозаписи и свидетельства очевидцев, администрация Трампа обещает обнародовать дополнительные документы в ближайшие недели.