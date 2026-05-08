Экс-главреда YA62.RU Мойсеюка* внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший главный редактор рязанского информационного агентства YA62.RU Александр Мойсеюк* внесён в перечень террористов и экстремистов в России. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга, сообщает РИА Новости.

В перечне указано: «Мойсеюк* Александр Витальевич, 12.09.1986 года рождения, город Рязань».

Ещё в начале марта Рязанский областной суд сообщал, что бывший главред рязанского издания находится в СИЗО. Его обвиняют по части 1 статьи 282.3 УК РФ. Речь идёт о финансировании «ФБК»**.

Лицам и организациям, включённым в перечень Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Кроме того, для них вводятся ограничения на использование финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, выплате зарплат и возмещению ущерба.

*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ.

**Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.