В Рязани официально стартовал сезон фонтанов. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Специалисты управления по делам территорий подготовили к запуску все семь городских объектов. Работы начались ещё осенью, а в апреле коммунальные службы приступили к монтажу оборудования. Сейчас на площадках идут пусконаладочные работы — мастера настраивают высоту и форму водяных струй.

Фонтаны заработали на Театральной площади, площади Ленина, Лыбедском бульваре, Московском шоссе и в Кремлёвском сквере.

Коммунальщики будут ежемесячно проверять оборудование и очищать системы. При необходимости специалисты проведут ремонт. Внепланово фонтаны могут отключить, если в чашах снизится уровень воды, появится мусор или резко похолодает.

В администрации попросили жителей бережно относиться к объектам: не бросать мусор в чаши и не вычерпывать из них воду.