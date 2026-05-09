Эксперт рассказал, как узнать об интересах ребёнка в сети, не забирая гаджет

Фраза «убери телефон» часто становится началом затяжного конфликта. Но что, если смартфон — это ключ к пониманию подростка? Член комиссии Госсовета России по направлению «Семья», директор «Института поддержки детского блогинга» Наталья Локтева объяснила, почему интерес к увлечениям ребёнка — это проявление уважения, а не контроля, и как интерес может заменить надзор и запреты.

Наталья, как за последние годы изменились интересы детей в стране и какую роль в этом играет цифровая среда?

Наталья Локтева: Дети всегда искали себя. Раньше – через музыку, книги, кино, двор. Сегодня добавился интернет. И это не хорошо и не плохо, это просто факт. Цифровая среда – это такое же пространство для проб, как и все остальное. Только здесь ребёнок может быстро увидеть реакцию на свои слова, найти компанию по интересам, наткнуться на что-то глупое и самому понять, что это глупость. Нам не надо отгораживать их от этого мира. Нам надо быть рядом. Не говорить «убери телефон», а спросить: «Что тебя там так зацепило? Расскажи».

Современные блогеры, которым доверяют дети, – кто они в вашем понимании? Это просто «картинка» или человек, которому дети доверяют?

Тот, кому ребенок верит, – это всегда тот, кем он хочет стать. Не в смысле копировать до татуировки, а в смысле – вот такой человек мне близок, я хочу быть похожим на него в чем-то важном. Топ-блогеры сегодня – именно такие люди для миллионов школьников. Проще говоря топ-блогеры сегодня – это фигуры доверия. Они не прячутся за идеальной картинкой: показывают свою жизнь, переживания, свой рост. Дети это ценят. Они видят не картинку, а человека. И если родитель умеет это разглядеть – появляется повод для настоящего разговора.

Почему для детей так важно, чтобы родители знали, кого они смотрят в соцсетях?

Потому что это про уважение. Когда вы спрашиваете: «А кто эта девочка с яркими волосами?», ребенок слышит: «Твой мир мне интересен». Это не про контроль. Это про близость и доверие. Дети, которые чувствуют, что их увлечения не высмеивают, а принимают, чаще делятся важным. И это работает и в 10 лет, и в 16.

Как родителю правильно «войти» в мир интересов ребёнка, чтобы не выглядеть навязчивым?

Просто начните с интереса. Не с оценки, а с вопроса. «Почему тебе нравится этот блогер?», «Почему ты смотришь именно его?». А ещё лучше – иногда встать в кадр вместе с ребёнком и попробовать станцевать тот или иной тренд. Совместное действие сближает мгновенно. Иногда достаточно сесть рядом на 10 минут – и вы уже на одной волне.

Как понимание того, «чем живёт» ребёнок в сети, помогает предотвратить конфликты в реальности?

Конфликт часто рождается из непонимания. Если родитель видит, что ребёнок «залип» в телефоне, он может решить: «Игнорирует, ленится». А если вникнет — поймёт: ребёнок учится, творит, общается. Когда вы видите смысл, вы реагируете не на поведение, а на потребность. Это меняет все. Спокойствие в доме начинается с интереса, а не с запрета.

В эпоху гаджетов, насколько важны для детей живые, оффлайн-встречи с их кумирами?

Экран не заменит живого концерта – особенно если вы рядом. Когда ребёнок видит своего героя на расстоянии вытянутой руки, когда вокруг такие же дети, когда вы вместе поёте одну песню – это эмоции, которые остаются на десятилетия. Это не просто «посмотреть». Это пережить вместе. Это и есть связь поколений. Именно такие моменты ребёнок уносит с собой во взрослую жизнь: «Мама и папа были со мной. Они видели, что для меня важно».