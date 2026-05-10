Александра Трусова, фото: t.me/avtrusovaofficial
Мемный французский хореограф поставит программу для фигуристки Трусовой

Валерия Мединская
Известный французский хореограф Бенуа Ришо подтвердил, что отправляется в Россию для работы с нашими фигуристами. Главной целью его поездки станет постановка короткой программы для серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой. Как передаёт издание «Спортс», француз планирует провести в подмосковном Новогорске девять дней.

Ришо отметил, что сожалеет о нынешних сложностях с получением виз, однако в случае с Александрой всё решилось наилучшим образом. Помимо работы с Трусовой, хореограф также займётся постановкой короткой программы фигуристу Евгению Семененко, а также поставит произвольные танцы для двух дуэтов: Василисы Кагановской с Максимом Некрасовым и Марии Фефеловой с Артёмом Валовым.

21-летняя Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине (2022) и бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года. Спортсменка не участвовала в официальных соревнованиях с сезона-2022/23. В августе 2025 года фигуристка родила сына, а в январе объявила о своём возвращении в группу заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

На прошедшей Олимпиаде в Милане Ришо стал одним из главных рекордсменов: поставил 27 программ для 16 участников из 13 стран. Ришо также стал главным мемом Игр: видео, как он меняет куртки сборных, с которыми сотрудничает, публиковали даже издания, обычно не пишущие про спорт. 

Но Бенуа не только хореограф: с несколькими фигуристами он работает как тренер, причем весьма успешно.

