Чешский каноист отказался получать награду из-за обиды на рязанца Захара Петрова

Чешский гребец Мартин Фукса проигнорировал церемонию вручения наград. Причина — обида на арбитров, которые отдали золото Захару Петрову, уроженцу Рязанской области. Об этом рассказала ТАСС Елена Исхакова, генсек Федерации каноэ России.

Как сообщалось ранее, по итогам дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Венгрии судьи сперва объявили победителем Фуксу. Россиянина поставили на второе место с разрывом в 0,01 секунды. Но после дополнительного изучения фотофиниша решение пересмотрели. Золотыми призёрами признали обоих гребцов — и чеха, и россиянина. Фукса на награждение не явился.

Исхакова пояснила: Мартин убеждён, что именно он должен быть единственным чемпионом этапа, ведь на финише он обогнал Петрова на сотую долю секунды. Обидевшись на вердикт с двумя золотыми медалями, спортсмен демонстративно не вышел на церемонию. За такой демарш спортсмена могут ждать санкции. Подобное поведение могут расценить как неспортивное, что грозит дисквалификацией. Однако российская сторона обращаться с жалобами не станет.