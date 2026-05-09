Из-за снежной зимы в Рязани могут появиться полчища комаров

Олеся Чугунова
Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров. И этот прогноз окажется актуальным также для Рязани и области. Причиной называют благоприятные условия для зимовки насекомых. Об этом «Известиям» рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

«Больше всего на массовое развитие комаров влияет дождливая погода, так как им нужна вода для размножения. Или снежная зима. В этом году было много снега и достаточно воды весной. Яйца могут накапливаться годами, но когда весной появляется много временных водоемов в низинах и вода заливает яйца лесных комаров (род Aedes), они начинают развиваться. Так что, судя по погодным условиям, комаров может быть достаточно много», — сказал он.

По словам эксперта, больше всего насекомых стоит ждать в местах с высокой влажностью и обилием водоемов — например, на востоке Подмосковья. Первые особи уже появились, а пик вылета лесных комаров, скорее всего, придется на конец мая – начало июня и продлится около двух-трех недель.

Кроме того, в конце июня – начале июля ожидается массовый вылет так называемых малярийных комаров. Профессор уточнил: само название не означает реальной угрозы малярии. В столичном регионе её нет.

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Борис Ясинский поздравил жителей с Днём Победы

Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с 81-й годовщиной Великой Победы

Президент присвоил рязанке звание «Мать-героиня»

Синоптик рассказала, когда вернется теплая погода

В Рязани самыми необычными именами у младенцев стали Добрыня и Габриэлла

Сотрудники РНПК поздравили 120 ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной Победы

Аркадий Фомин: Отрадно, что такие люди – мужественные, волевые, состоявшиеся в профессии – входят в состав депутатского корпуса Рязанской областной Думы

Павел Малков рассказал о проверке спортшколы «Планета спорта» в Сасове участниками «Народного контроля

