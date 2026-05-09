Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров. И этот прогноз окажется актуальным также для Рязани и области. Причиной называют благоприятные условия для зимовки насекомых. Об этом «Известиям» рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.
По словам эксперта, больше всего насекомых стоит ждать в местах с высокой влажностью и обилием водоемов — например, на востоке Подмосковья. Первые особи уже появились, а пик вылета лесных комаров, скорее всего, придется на конец мая – начало июня и продлится около двух-трех недель.
Кроме того, в конце июня – начале июля ожидается массовый вылет так называемых малярийных комаров. Профессор уточнил: само название не означает реальной угрозы малярии. В столичном регионе её нет.