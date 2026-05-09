Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров. И этот прогноз окажется актуальным также для Рязани и области. Причиной называют благоприятные условия для зимовки насекомых. Об этом «Известиям» рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

«Больше всего на массовое развитие комаров влияет дождливая погода, так как им нужна вода для размножения. Или снежная зима. В этом году было много снега и достаточно воды весной. Яйца могут накапливаться годами, но когда весной появляется много временных водоемов в низинах и вода заливает яйца лесных комаров (род Aedes), они начинают развиваться. Так что, судя по погодным условиям, комаров может быть достаточно много», — сказал он.

По словам эксперта, больше всего насекомых стоит ждать в местах с высокой влажностью и обилием водоемов — например, на востоке Подмосковья. Первые особи уже появились, а пик вылета лесных комаров, скорее всего, придется на конец мая – начало июня и продлится около двух-трех недель.

Продолжение после рекламы

Кроме того, в конце июня – начале июля ожидается массовый вылет так называемых малярийных комаров. Профессор уточнил: само название не означает реальной угрозы малярии. В столичном регионе её нет.