Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с 81-й годовщиной Великой Победы

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к ветеранам и жителям региона в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В своём поздравлении глава региона подчеркнул особое значение этого дня для каждого жителя страны.

«Дорогие ветераны! Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник наполняет нас гордостью за страну и поколение победителей. Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа – тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто отдал жизнь за свободу Родины. Это пример настоящего мужества и отваги, силы духа и преданности Отечеству. Память о Великой Победе объединяет поколения. Сегодня военнослужащие России продолжают воинские традиции дедов и прадедов, защищают страну и граждан, с честью выполняют свой долг. Низкий поклон нашим ветеранам. Спасибо за Победу и за всё, что вы сделали для страны. Желаю вам крепкого здоровья, внимания и заботы близких, мира и благополучия. С Днём Победы!» — заключил Павел Малков.

