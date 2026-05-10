Фото: КСК "Рязанский табунок"
Общество

Под Рязанью провели «Бессмертный полк» в конном строю и показали конный спектакль

Валерия Мединская
В конно-спортивном клубе «Рязанский табунок» отпраздновали 81-ю годовщины Победы. После традиционного шествия «Бессмертного полка» в конном строю зрители увидели величественные конные котильоны, услышали стихи Анны Ахматовой и Самуила Маршака, а также любимые военные песни под аккомпанемент баяна — и сами словно пронеслись в финальном «Галопе Победы» бок о бок с участниками спектакля, слившись с ритмом копыт и памятью поколений.

«Галоп Победы» сделал акцент на связи времён. Главными героями стали всадники со своими четвероногими боевыми товарищами. Как отметили авторы проекта, в условиях современных военных конфликтов люди испытывают потребность в духовной опоре.

«Этой опорой становится подвиг наших предков. Мы хотим почтить их память, стойкость и несгибаемую волю к Победе и напомнить, что наш народ выжил и победил тогда — значит, мы справимся и сейчас, что правда на нашей стороне».

Сначала участники «Бессмертного полка» прошли верхом с портретами родных, сражавшихся за Победу, а затем на манеже развернулась живая кавалькада номеров. Юные спортсмены показали вольтижировку, детская езда под трогательную песню «Солнечный круг» словно вернула в мирное детство, а взрослые всадники исполнили попурри из «Катюши», «Лизаветы» и «На солнечной поляночке». Гром аплодисментов сопроводил конкур под песню «Казаки в Берлине», и, наконец, весь манеж охватил финальный галоп под легендарный «День Победы».

Живая музыка и атмосфера стали отдельным подарком для гостей. Специальным гостем мероприятия выступил баянист Игорь «Тапыч» Потапов, под аккомпанемент которого прозвучали всеми любимые песни военных лет. Ведущий праздника — Игорь Крысанов.

После официальной части для всех желающих работала полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем, желающие могли покататься на лошадях, а также сделать «снимок памяти» в специально оборудованной фотозоне.

«Бессмертный полк» в конном строю и патриотические спектакли стали для клуба традицией. Организаторы подчеркнули:

«Спорт, физическая культура и дружба с лошадью воспитывают характер и помогают не падать духом — тогда, сейчас и всегда».

Фото: КСК «Рязанский табунок»

