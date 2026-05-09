«Живой Нострадамус» предрёк «невидимую войну» в Иране

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как «живой Нострадамус», предсказал, что конфликт между США, Израилем и Ираном перерастёт в затяжную войну на истощение. По его словам, Иран станет мишенью для кибератак и электромагнитных импульсов, а США стремятся лишить страну возможности экспортировать нефть. Что стоит за этими пророчествами и насколько они реалистичны?

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, получивший известность как «живой Нострадамус», поделился новым тревожным предсказанием о конфликте в Иране. Он утверждает, что точно предсказал такие глобальные события, как пандемия COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II. Теперь его внимание сосредоточено на противостоянии между США, Израилем и Ираном.

Продолжение после рекламы

Ранее 39-летний прорицатель опубликовал список предсказаний на 2026 год, многие из которых, по его словам, уже начинают сбываться. Теперь он дополнил его предсказанием о методах ведения войны против Ирана. По его мнению, это пророчество не может не вызывать тревогу.

«Последние события, в том числе произошедшие 28 февраля, подтверждают мою правоту», — заявил он изданию Daily Star.

Однако, по словам экстрасенса, это только начало. «Хотя первый удар был нанесен в соответствии с планом, Ирану еще многое предстоит пережить. Реакция Тегерана и возможное развертывание союзнических сил в регионе указывают на то, что конфликт может перерасти в невиданную ранее войну на истощение. Она будет сопровождаться разработкой новых оборонительных технологий и разрушительными кибератаками», — предупреждает он.

Атос уже давно говорит о «невидимой войне» и разрушении инфраструктуры с помощью электромагнитных импульсов и кибератак. По его мнению, конфликт в Иране не закончится в ближайшее время. Вместо этого он перерастет в «технологическую оккупацию».

«Соединенные Штаты не планируют вторгаться в Иран с применением военной силы. Их цель — лишить Иран возможности экспортировать энергоносители, чтобы дешевая иранская нефть больше не поступала в Китай», — объясняет провидец.

Он называет Иран «непосредственной целью» на геополитической шахматной доске в 2026 году. По его словам, США противостоят трём ключевым игрокам, обеспечивающим энергоснабжение Китая: Ирану, Венесуэле и России. «Дешёвая нефть, которой когда-то снабжались нефтеперерабатывающие заводы Пекина, исчезает», — подчёркивает Атос.

По его мнению, скрытая цель американо-израильских ударов по Ирану — лишить Китай поставок дешёвой нефти. При этом многие считают, что США вступили в конфликт под давлением израильского лобби.

Атос уверен, что его теории и пророчества «приобретают пугающе осязаемую форму». Однако пока неясно, сбудутся ли они.