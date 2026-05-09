«Крайне опасный иностранец» взят в плен ВС РФ

24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско сдался российским военным на Купянском направлении. Эксперты не исключают, что он может быть связан не только с наркокартелями своей страны, но и с украинской разведкой. Что ему известно и почему его пленение может стать ключом к разоблачению международных сетей наемников?

На купянском направлении российские военные ликвидировали 16 иностранных наёмников ВСУ. 26 апреля в плен добровольно сдался 24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско.

Продолжение после рекламы

Комментируя главную новость СВО от 9 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что пленный может быть связан как с колумбийскими наркокартелями, так и с украинской разведкой.

По мнению эксперта, Гальего Ороско может предоставить ценную информацию. Он может раскрыть подробности о местах вербовки колумбийцев, а также о своей диверсионной и разведывательной деятельности. «Он может сообщить о центрах, где проходил обучение и стажировку. Вся эта информация будет собрана российскими правоохранителями. Будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведут тщательное расследование всех преступлений колумбийца, его покровителей и наставников из ВСУ, которые курировали его деятельность», — подчеркнул Иванников.

Эксперт не исключил, что пленный мог быть напрямую связан с Главным управлением разведки Украины и выполнять специальные задания по диверсии против российских вооруженных сил. «Это крайне опасный иностранец. Ему нужно уделять повышенное внимание, так как он может не только владеть важной информацией, но и пытаться оказать сопротивление или совершить побег», — добавил он.

Иванников уточнил, что наёмника проверят по базам Интерпола. «Вероятно, он находится в розыске как опасный преступник в Колумбии или соседних странах Латинской Америки. В России при вынесении приговора будут учтены все обстоятельства. Это будет обвинительный приговор, и наёмник получит не менее 22 лет лишения свободы. Если дополнительные эпизоды его преступной деятельности не будут доказаны, он сможет выйти на свободу и покинуть территорию России после отбытия срока», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что с начала СВО в плен к российским военным попали около 2000 наемников. Многие из них имеют «красные карточки» Интерпола и разыскиваются в других странах. В перспективе их могут передать в третьи государства для отбывания наказания.

Иванников отметил, что точное число уничтоженных иностранных наемников ВСУ в зоне СВО назвать сложно. По его словам, киевский режим часто уничтожает тела наемников, чтобы избежать выплат компенсаций их родственникам.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на стороне Украины воюют около семи тысяч его соотечественников. По данным источников, колумбийцы лидируют по количеству ликвидированных на Украине наемников — 605 человек. Не менее 150 колумбийских семей ищут информацию о родственниках, пропавших без вести после вступления в ВСУ.