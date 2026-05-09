Кадр из видео, aif.ru
Новости России

«Крайне опасный иностранец» взят в плен ВС РФ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско сдался российским военным на Купянском направлении. Эксперты не исключают, что он может быть связан не только с наркокартелями своей страны, но и с украинской разведкой. Что ему известно и почему его пленение может стать ключом к разоблачению международных сетей наемников?

На купянском направлении российские военные ликвидировали 16 иностранных наёмников ВСУ. 26 апреля в плен добровольно сдался 24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско.

Продолжение после рекламы

Комментируя главную новость СВО от 9 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что пленный может быть связан как с колумбийскими наркокартелями, так и с украинской разведкой.

По мнению эксперта, Гальего Ороско может предоставить ценную информацию. Он может раскрыть подробности о местах вербовки колумбийцев, а также о своей диверсионной и разведывательной деятельности. «Он может сообщить о центрах, где проходил обучение и стажировку. Вся эта информация будет собрана российскими правоохранителями. Будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведут тщательное расследование всех преступлений колумбийца, его покровителей и наставников из ВСУ, которые курировали его деятельность», — подчеркнул Иванников.

Эксперт не исключил, что пленный мог быть напрямую связан с Главным управлением разведки Украины и выполнять специальные задания по диверсии против российских вооруженных сил. «Это крайне опасный иностранец. Ему нужно уделять повышенное внимание, так как он может не только владеть важной информацией, но и пытаться оказать сопротивление или совершить побег», — добавил он.

Иванников уточнил, что наёмника проверят по базам Интерпола. «Вероятно, он находится в розыске как опасный преступник в Колумбии или соседних странах Латинской Америки. В России при вынесении приговора будут учтены все обстоятельства. Это будет обвинительный приговор, и наёмник получит не менее 22 лет лишения свободы. Если дополнительные эпизоды его преступной деятельности не будут доказаны, он сможет выйти на свободу и покинуть территорию России после отбытия срока», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что с начала СВО в плен к российским военным попали около 2000 наемников. Многие из них имеют «красные карточки» Интерпола и разыскиваются в других странах. В перспективе их могут передать в третьи государства для отбывания наказания.

Иванников отметил, что точное число уничтоженных иностранных наемников ВСУ в зоне СВО назвать сложно. По его словам, киевский режим часто уничтожает тела наемников, чтобы избежать выплат компенсаций их родственникам.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на стороне Украины воюют около семи тысяч его соотечественников. По данным источников, колумбийцы лидируют по количеству ликвидированных на Украине наемников — 605 человек. Не менее 150 колумбийских семей ищут информацию о родственниках, пропавших без вести после вступления в ВСУ.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 
Общество

В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Строительство научно-исследовательского центра начинается в Рязани на улице Гагарина, участок 13. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. 
Новости мира

Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с Life.ru заявил, что дым от огня представляет опасность не только для Украины, но и для соседних стран Европы.
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.

Темы

Политика

«Живой Нострадамус» предрёк «невидимую войну» в Иране

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как «живой Нострадамус», предсказал, что конфликт между США, Израилем и Ираном перерастёт в затяжную войну на истощение. По его словам, Иран станет мишенью для кибератак и электромагнитных импульсов, а США стремятся лишить страну возможности экспортировать нефть.
Новости России

Владимир Путин выступил на Параде Победы в Москве

Видео выступления президента России опубликовала пресс-служба Кремля.
Новости мира

Пентагон раскрыл секреты про инопланетян, которые в скафандрах ходили по Земле

В рассекреченной служебной записке ФБР за 1966 год описаны наблюдения за загадочными существами ростом от 90 до 120 сантиметров, одетыми в скафандры и шлемы. Документ, посвященный всплеску наблюдений за НЛО в 1965 году, также раскрывает подробности о форме, цвете и поведении неопознанных объектов, а также о том, почему ВВС США могли скрывать эту информацию от общественности.
Политика

Почему в Азербайджане празднуют два Дня Победы, объяснила эксперт

В календаре Азербайджана после 2020 года появились два Дня Победы: традиционное 9 мая и новое торжество — 8 ноября, связанное с победой во Второй карабахской войне. Эксперты отмечают, что теперь именно эта дата становится главной в патриотическом календаре страны.
Новости России

Нейросеть Claude начала блокировать пользователей из России

Языковая модель Claude начала массово блокировать аккаунты пользователей из России, лишая их наработанных данных и проектов. Эксперты связывают это с ужесточением проверок и особенностями подключения через VPN.
Здоровье

Нарколог объяснил, как распознать бытовой алкоголизм

Врач-нарколог Роман Устинов перечислил тревожные сигналы, которые помогают распознать бытовой алкоголизм у близких — стертую форму зависимости, которую часто принимают за норму.
Новости России

Пять человек пострадали в жёсткой аварии в Улан-Удэ

В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошла авария с участием двух автомобилей. По предварительным данным, пострадало пятеро человек, полиция работает на месте инцидента.
Новости России

Генерал объяснил, для чего ВСУ атакуют Москву БПЛА перед 9 мая

Генерал назвал происходящее тревожным сигналом и заявил, что украинская сторона пытается подтолкнуть Россию к ответному удару.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье