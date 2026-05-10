В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров в Волгограде вечером 9 мая, сняв с себя всю одежду, чем шокировали других посетителей, пишет V1.RU .

По словам очевидицы, к этому их подтолкнули сами сотрудники заведения, которые якобы предлагали дамам взамен бесплатный алкоголь.

«После объявления они начали снимать лифчики, танцевать. Их трогало мужло во всех местах. Это продолжалось несколько часов», — посетовала собеседница издания.

Продолжение после рекламы

Посетителей больше всего возмутило, что девушки вели себя столь вызывающе в День Победы. Некоторые потребовали привлечь их к ответственности за подобные выступления.

Управляющий бара позднее заявил, что его коллеги несколько раз делали девушкам замечания, после чего те покинули заведение.