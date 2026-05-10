Опытный турист рассказал, что придется учесть при новых поисках Усольцевых

Во время новых поисков пропавшей семьи Усольцевых учтут фактор хищников, пробудившихся в лесу после зимней спячки, рассказал « АиФ » депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.

По его словам, спасательную операцию планируют возобновить в конце мая – начале июня.

«Снег в тайге еще лежит, а медведи уже проснулись. Хищники никуда не уйдут, просто их нужно учитывать при поиске», — пояснил Кулеш.

Собеседник издания добавил, что в поисках примут участие волонтеры, они будут работать в том же квадрате в Партизанском районе.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.

Зимой поиски пришлось остановить. До начала мая в горах держалась плохая погода: сильный ветер и снег, сделавшие маршруты опасными.