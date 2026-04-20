Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.

В Кутурчинском Белогорье снова ищут Ирину, Сергея и их маленькую дочь Арину. Семья исчезла в сентябре 2025 года во время туристического похода. Утром 17 апреля в Партизанский район отправились спасатели отряда «Спасатель» — пять человек и четыре единицы техники.

Зимой поиски пришлось остановить. В феврале и марте в горах держалась тяжелая погода: сильный ветер, снег, опасные маршруты. Как пояснил управляющий турбазой «Геосфера» Денис Балашов, полноценный сезон здесь начинается только к майским праздникам — тогда открываются тропы и становится безопаснее. Сейчас специалисты лишь осматривают территорию. Основную работу планируют развернуть поздней весной, когда сойдет снег. Для обследования используют беспилотники.

Сын пропавшей Ирины, Даниил Баталов, намерен продолжать поиски вместе с добровольцами, пишет ТАСС. Он не рассматривает вариант признания родных погибшими и рассчитывает на их спасение. С потеплением к операции подключится «ЛизаАлерт». По словам руководителя отряда Григория Сергеева, в Красноярский край приедут команды из разных регионов.

Сложная местность и десятки участников

К поискам уже подключали самых разных специалистов. Осенью 2025 года район обследовали альпинисты, спелеологи, парапланеристы. Когда появилась версия о падении в пещеру, привлекли экспертов по подземным маршрутам.

Тайга, курумник и скалы усложняют работу. Красноярская альпинистка Надежда Иванова, участвовавшая в первых поисках, собирается вернуться. Она уверена: пока нет следов — нельзя прекращать поиски.

Следователи опросили более ста человек. Среди них — родственники, туристы, местные жители. Осмотрели охотничьи избушки, но никаких следов семьи не нашли.

Версии исчезновения

Следствие изначально рассматривало три варианта: добровольный уход, несчастный случай и криминал. Версию о побеге уже исключили — ей противоречат собранные данные. Две другие продолжают проверять.

Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Эксперты допускают, что семья могла столкнуться с браконьерами или нелегальными старателями. Район реки Маны считают сложным и опасным. Там уже фиксировали случаи исчезновения людей.

Есть и более «бытовые» объяснения. По словам гида Алексея Исиченко, туристы могли заблудиться, упасть со скалы или получить травму. В таких условиях человек быстро теряет силы и ориентиры.

Любопытная деталь: в машине Сергея Усольцева нашли около 300 тысяч рублей. Дома у семьи также ничего не пропало.

Шанс остается

Первые поиски завершили в октябре 2025 года. Тогда спасатели признали: погодные условия не дают надежды найти людей живыми. Снег был по пояс, риск для самих поисковиков — слишком высок.

Тем не менее небольшой шанс сохраняется. По словам опытных альпинистов, в регионе уже бывали случаи, когда люди переживали зиму в охотничьих избушках.

Новые поиски должны прояснить ситуацию. Участники надеются хотя бы восстановить события. Это важно не только для семьи, но и для всех, кто отправляется в подобные маршруты.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали после выхода в поход. Их начали искать, когда Ирина не появилась на работе. Машину нашли, но туристического снаряжения в ней не оказалось. С тех пор — ни одной зацепки.