В Рязани задержали местного жителя, объявленного в федеральный розыск

Патрульные полицейские задержали в Рязани на улице Дружной мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции получили ориентировку на розыск 34-летнего рязанца. Ранее этого мужчину уличили в уклонении от уплаты алиментов (ст.157 УК РФ). Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ. Осужденный уклонился от наказания и его объявили в федеральный розыск.

Наряд ППСП, следуя в Рязани по маршруту патрулирования, на улице Дружной в посёлке Строитель заметил мужчину, который показался полицейским нетрезвым. Прохожий, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Патрульные остановили мужчину и выяснили, что перед ними 34-летний разыскиваемый рязанец. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленника препроводили в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.