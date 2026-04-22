Рязанский вуз требует 534 тысячи рублей с отчисленной тульской студентки

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (РязГМУ) обратился в суд с иском к бывшей студентке из Тульской области. Вуз намерен взыскать более полумиллиона рублей штрафа за невыполнение обязательств по договору о целевом обучении, сообщают тульские СМИ.

Разбирательство проходит в Новомосковском районном суде Тульской области. Как следует из материалов дела, в 2021 году девушка заключила трёхстороннее соглашение с региональным министерством здравоохранения и медицинским университетом Рязани. Согласно условиям договора, студентка должна была освоить образовательную программу, после чего отработать не менее трёх лет в Новомосковской городской клинической больнице. Однако завершить обучение будущему врачу не удалось.

Продолжение после рекламы

«В декабре 2024 года студентка была отчислена из высшего учебного заведения по собственному желанию», — сообщается в материалах судебного дела.

В связи с досрочным прекращением учёбы и невыполнением обязательств по трудоустройству, РязГМУ выставил финансовые претензии. Образовательное учреждение требует взыскать с ответчицы штраф в размере 519 тысяч рублей. Кроме того, на девушку могут возложить расходы по оплате государственной пошлины в сумме 15 тысяч рублей.