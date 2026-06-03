Общество

В Рязани назвали лидеров голосования за объекты благоустройства

Алексей Самохин
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В Рязани продолжается голосование за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Свои голоса уже отдали более 65 тысяч жителей города. Голосование продлится до 12 июня.

Сейчас в каждом районе Рязани определились территории, набравшие наибольшую поддержку горожан. В Московском районе лидирует зеленая зона в микрорайоне Недостоево рядом с улицей Сельских Строителей.

В Железнодорожном районе больше всего голосов получила зеленая зона вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе. В Советском районе на первом месте находится Лесопарк.

В Октябрьском районе лидером голосования стала зеленая зона с каскадом прудов возле дома №42 на улице Новоселов.

Ознакомиться с проектами и поддержать понравившуюся территорию жители могут на официальном портале голосования. Помощь в выборе оказывают и волонтеры проекта, которые работают на 11 площадках города.

Территории, набравшие наибольшее число голосов, получат финансирование на благоустройство в 2027 году.

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