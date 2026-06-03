ВСУ устроили массированную атаку на Петербург в день открытия ПМЭФ

Украинские беспилотники минувшей ночью пытались нанести массированный удар по Петербургу и Ленобласти, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, целью атаки противника была в том числе инфраструктура в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.

«Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий», — написал Беглов на платформе « Макс ».

Глава Петербурга уточнил, что известно о нескольких пострадавших, обошлось без погибших. Власти организовали оперативный штаб, силы и средства привели в повышенную готовность.

В среду в городе открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он пройдет с 3 по 6 июня.

По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 354 украинских беспилотника, в том числе над Ленинградской областью. По данным Mash, они летели туда со стороны стран Балтии через Финский залив.