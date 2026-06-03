Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил военный блогер Борис Рожин в Telegram .

По его данным, повреждения получили несколько вагонов и навесы на перроне.

«Есть пострадавшие, в том числе и дети», — написал Рожин.

При этом автор публикации не уточнил, когда именно произошла атака. Власти пока не комментировали озвученную им информацию.

Компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая перевозки по железной дороге в Крым и Севастополь, объявила о закрытии станции для посадки и высадки пассажиров до дальнейших указаний. Поезда, следующие с полуострова, задерживаются.