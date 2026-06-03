Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил военный блогер Борис Рожин в Telegram.

По его данным, повреждения получили несколько вагонов и навесы на перроне.

«Есть пострадавшие, в том числе и дети», — написал Рожин.

При этом автор публикации не уточнил, когда именно произошла атака. Власти пока не комментировали озвученную им информацию.

Компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая перевозки по железной дороге в Крым и Севастополь, объявила о закрытии станции для посадки и высадки пассажиров до дальнейших указаний. Поезда, следующие с полуострова, задерживаются.

Предыдущая статья
Волгоградца заподозрили в атаках на жителей Рязанской области и других регионов

Популярные материалы

Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Погода

Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.
Общество

Семья из Рязанской области выиграла миллион в лотерею и купила кроссовер

Многодетная семья Старковых из Рязанской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею и направила деньги на покупку нового автомобиля. Историю победителей рассказали в компании «Столото».
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июня

3 июня — день, когда важно найти баланс между активностью и отдыхом, между спонтанностью и продуманными решениями. Звезды подсказывают, как распорядиться энергией дня, на что обратить внимание в отношениях, здоровье и карьере.

Темы

Новости России

Мать обвиняемой в избиении школьницы самокатом озвучила свою версию

Школьница, на которую напали в одном из ЖК в...
Новости России

Baza: причиной отравления детей в Пятигорске стали булочки бао

Семья отравилась в одном из кафе в Пятигорске из-за...
Новости России

Мясников предупредил о смертельно опасной вечерней привычке

Склонность к тому, чтобы выяснять отношения по вечерам, может...
Новости России

Baza: москвички самокатом избили девочку из Бурятии и унижали ее за внешность

Две жительницы Новой Москвы избили 14-летнюю девочку из Бурятии,...
Новости России

В Красном Кресте объяснили, зачем на поиски Усольцевых отправят психологов

Психологов задействуют в возобновленных поисках семьи Усольцевых, чтобы они...
Новости России

Друзья рассказали об омиче, пропавшем во время свидания на сапах

Пропавший в Омске Анатолий Бойко более десяти лет увлекался...
Новости России

В Пермском крае школьница погибла во время отдыха на пляже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летней...
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье