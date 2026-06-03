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Происшествия

Волгоградца заподозрили в атаках на жителей Рязанской области и других регионов

Алексей Самохин
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Житель Волгограда стал фигурантом уголовных дел о ложных сообщениях о терактах, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Среди регионов, где совершались преступления, названа Рязанская область.

О задержании 33-летнего мужчины сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным ведомства, противоправную деятельность пресекли сотрудники МВД совместно с ФСБ России.

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Следствие считает, что волгоградец за денежное вознаграждение сотрудничал с Вооружёнными силами Украины. По версии правоохранителей, он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование. Как полагают следователи, впоследствии эти устройства использовали для массовой рассылки ложных сообщений о терактах, мошеннических схем и других действий в информационной сфере.

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудил следственный отдел ОМВД России по Суровикинскому району Волгоградской области. Кроме того, мужчину подозревают в государственной измене.

По информации МВД, фигурант может быть причастен к мошенничествам в особо крупном размере и незаконному доступу к данным пользователей портала госуслуг. Такие преступления, по данным следствия, совершались в Москве, Краснодарском крае, Иркутской, Белгородской, Псковской, Вологодской и Рязанской областях.

Предварительный ущерб от противоправной деятельности оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

В МВД также сообщили, что в ряде случаев жертвами злоумышленников становились родственники российских военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести или попали в плен в ходе специальной военной операции.

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