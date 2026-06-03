Россиянка заразилась лихорадкой денге в ЮАР

У жительницы Подмосковья диагностировали лихорадку денге после путешествия по странам Южной Африки. Как сообщает SHOT, это первый зарегистрированный в 2026 году случай заболевания, связанный с поездкой в ЮАР.

38-летняя жительница Химок в мае посетила ЮАР, Замбию и Зимбабве. Во время поездки она побывала в национальном парке Крюгера и на водопаде Виктория. По словам туристки, именно там её неоднократно кусали комары.

Во время отдыха никаких признаков болезни женщина не заметила. Первые симптомы появились уже после возвращения в Россию. Спустя несколько дней у неё начались сильная слабость и высокая температура. Состояние ненадолго улучшилось, однако затем лихорадка вернулась, а температура поднялась почти до 39 градусов.

Позже появились сильные головные боли, ломота в костях и обильная сыпь на руках, спине и ногах. После обращения за медицинской помощью врачи сначала проверяли пациентку на малярию и гепатит, поскольку волнообразная температура характерна и для этих инфекций. Окончательный диагноз удалось установить после повторного комплексного обследования. Анализы подтвердили лихорадку денге. Сейчас женщина проходит лечение и выполняет рекомендации врачей.

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По данным источника, с начала 2026 года в Африке зарегистрировали 658 случаев заболевания денге. Инфекцию выявляли в Мавритании, Мали, Сенегале и Центральноафриканской Республике. О распространении заболевания на территории ЮАР ранее официально не сообщалось.