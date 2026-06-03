Школьник через суд отстоял аннулированный за шпаргалку результат ЕГЭ

Ученик из Кабардино-Балкарии добился через суд восстановления результата ЕГЭ по физике, который ранее аннулировала государственная экзаменационная комиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Экзамен школьник сдал без замечаний со стороны организаторов. Из аудитории его не удаляли, а нарушений во время проведения испытания не фиксировали. Позже комиссия изучила видеозапись экзамена и пришла к выводу, что выпускник пользовался листом бумаги «неустановленного формата». На этом основании результаты работы были аннулированы.

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Сам ученик с таким решением не согласился. Он заявил, что использовал обычный черновик и не прибегал к шпаргалкам.

Суд первой инстанции просмотрел видеозапись и не смог подтвердить наличие запрещённых материалов. Кроме того, школьника не стали привлекать к административной ответственности за умышленное искажение результатов экзамена, поскольку состава правонарушения не установили.

В итоге суд Кабардино-Балкарии признал решение об аннулировании результатов незаконным и обязал утвердить итоговый балл по экзамену.

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Министерство просвещения республики попыталось оспорить это решение. Однако апелляционная и кассационная инстанции поддержали выводы суда и оставили вынесенный вердикт без изменений.