Исследователь назвал причину гибели группы Дятлова на фоне нового дела

Причина смерти туристов на Северном Урале в окрестностях горы Отортен в 1959 году носит природный характер, заявил в беседе с « АиФ » исследователь, автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов.

Так он прокомментировал попытки родственников погибших инициировать возобновление уголовного дела. Адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы нескольких заявителей пояснил, что в материалах расследования отсутствуют химические и гистологические экспертизы, которые прилагаются к актам вскрытия.

Собеседник издания считает, что в этом деле нет никаких загадок. Туристы допустили ошибку, решив поставить палатку в зоне средней лавинной опасности.

«Они подрезали снежную доску, которая держалась там на честном слове. В какой-то момент она не выдержала, и кусок съехал, придавив их. Это типичные лавинные травмы — компрессионное сдавливание, переломы без следов внешних повреждений», — пояснил Буянов.

Исследователь трагедии отметил, что путешественники попросту не знали, что им грозит сход осовов — небольших снежных обвалов. Это явление нередко происходит на склонах крутизной более 20 градусов.

Буянов также развеял два популярных мифа, связанных с огненными шарами и следами радиации на одежде погибших. Первый из них связан с запуском ракет с Байконура, который видели поисковики, а второй — с последствиями ядерных испытаний на Новоземельском полигоне, которые провели за год или два до трагедии.