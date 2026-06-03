Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

В Госдуме призвали защитить детей от запугивания перед экзаменами 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Запугивание школьников перед экзаменами со стороны учителей и родителей следует рассматривать как одну из форм буллинга. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, давление на детей перед ОГЭ и ЕГЭ нередко строится на внушении страха и чувства беспомощности. Он считает, что подобные методы мало отличаются от травли среди сверстников. Свищев отметил, что многие подростки оказываются под двойным давлением. В школе их пугают возможными последствиями неудачной сдачи экзаменов, а дома родители убеждают, что от результатов зависит вся дальнейшая жизнь.

Депутат заявил, что подготовка к экзаменам не должна превращаться в психологическое испытание. Он призвал взрослых поддерживать детей и объяснять им, что результаты ЕГЭ не определяют всю дальнейшую судьбу человека.

Тема вновь оказалась в центре внимания после нескольких резонансных случаев во время экзаменационной кампании. В Самаре после сдачи ЕГЭ по истории госпитализировали выпускницу. Позже у девушки диагностировали инсульт.

В Петербурге выпускница была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов
7инфо

В Петербурге выпускница была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов

В одной из школ Приморского района Петербурга 17-летняя выпускница была вынуждена снять нижнее бельё в туалете перед сдачей единого государственного…

Широкий общественный резонанс вызвала и история школьницы из Санкт-Петербурга. По сообщениям СМИ, девушка не прошла через металлодетектор из-за металлических элементов на белье и решила снять его перед экзаменом. В администрации района заявили, что подобных требований организаторы не предъявляли.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что большинство школьников приходит на экзамены без намерения нарушать правила, однако строгие процедуры контроля могут создавать дополнительное нервное напряжение.

По его мнению, порядок допуска на ЕГЭ и ОГЭ необходимо организовывать так, чтобы дети чувствовали поддержку и безопасность. Парламентарий предложил привлекать к этой работе психологов и педагогов.

«Есть Министерство просвещения. Надо думать, как осуществлять досмотр и каким образом, наиболее солидарным с детьми, обеспечивать их проход на экзамен. Потому что они должны чувствовать помощь и защиту, а не лязг наручников», — уверен депутат.

В администрации Приморского района Санкт-Петербурга сообщили, что после инцидента провели проверку с изучением записей видеонаблюдения и опросом организаторов экзамена. Там также подчеркнули, что выпускница сможет пересдать экзамен, если останется недовольна полученным результатом.

Предыдущая статья
Исследователь назвал причину гибели группы Дятлова на фоне нового дела
Следующая статья
Смекалка помогла подросткам спасти маму и ее детей при пожаре в Красноярском крае

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Погода

Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.

Темы

Новости кино и ТВ

Клявер и Скулкина проверят интуицию в шоу «Поймай меня, если сможешь» 

Главная особенность проекта остается неизменной — на сцене нельзя доверять даже самым очевидным вещам. Участники шоу проходят специальную подготовку и учатся убедительно изображать исполнителей, вводя в заблуждение звездную команду.
Происшествия

В Рязани задержали рецидивиста по делу о вымогательстве 1,4 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России «Рязанский» и регионального управления ФСБ задержали 31-летнего жителя Рязани. Мужчину подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. 
Новости Касимова

В Касимове открылась выставка советской игрушки

В понедельник, 1 июня, в выставочных залах Касимовского туристского информационного центра открылась выставка советской игрушки «Взрослым вход запрещён разрешён!». Об этом сообщила администрация Касимовского округа Рязанской области. 
Новости кино и ТВ

Завершены съёмки 6-го сезона сериала «Полярный» с новым главным героем

По сюжету, парк «Царь горы» вышел на стабильную самоокупаемость, туристический поток достиг своего пика. Но в жизни Вити Мясника (Михаил Пореченков) возник новый непростой выбор: оставаться хозяином Полярного или пожертвовать всем ради будущего своего младшего сына, которого пригласили в престижную школу «Сириус» в Сочи.
Медицина

Перинатальный центр Рязани раскрыл статистику рождений в мае

В этом месяце было зарегистрировано максимальное с начала года число многоплодных родов — у семи мам родилось сразу двое деток.
Общество

Банкиры составили портрет жертвы мошенников в Рязанской области

Женщины чаще становятся жертвами мошенничества в Рязанской области. Типичный портрет пострадавшей: городская жительница 25-44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием. Таков результат ежегодного опроса Банка России в регионе. 
Транспорт и дороги

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области комплексное мероприятие 

В среду, 3 июня, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартовали съёмки четвёртого сезона шоу «Титаны»

В новом сезоне 111 атлетов снова поборются за звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей. В каждом выпуске — проверка на силу, выносливость и психологическую стойкость, как в команде, так и в одиночку.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье