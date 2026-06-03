В Госдуме призвали защитить детей от запугивания перед экзаменами 

Запугивание школьников перед экзаменами со стороны учителей и родителей следует рассматривать как одну из форм буллинга. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, давление на детей перед ОГЭ и ЕГЭ нередко строится на внушении страха и чувства беспомощности. Он считает, что подобные методы мало отличаются от травли среди сверстников. Свищев отметил, что многие подростки оказываются под двойным давлением. В школе их пугают возможными последствиями неудачной сдачи экзаменов, а дома родители убеждают, что от результатов зависит вся дальнейшая жизнь.

Депутат заявил, что подготовка к экзаменам не должна превращаться в психологическое испытание. Он призвал взрослых поддерживать детей и объяснять им, что результаты ЕГЭ не определяют всю дальнейшую судьбу человека.

Тема вновь оказалась в центре внимания после нескольких резонансных случаев во время экзаменационной кампании. В Самаре после сдачи ЕГЭ по истории госпитализировали выпускницу. Позже у девушки диагностировали инсульт.

7инфо В Петербурге выпускница была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов В одной из школ Приморского района Петербурга 17-летняя выпускница была вынуждена снять нижнее бельё в туалете перед сдачей единого государственного…

Широкий общественный резонанс вызвала и история школьницы из Санкт-Петербурга. По сообщениям СМИ, девушка не прошла через металлодетектор из-за металлических элементов на белье и решила снять его перед экзаменом. В администрации района заявили, что подобных требований организаторы не предъявляли.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что большинство школьников приходит на экзамены без намерения нарушать правила, однако строгие процедуры контроля могут создавать дополнительное нервное напряжение.

По его мнению, порядок допуска на ЕГЭ и ОГЭ необходимо организовывать так, чтобы дети чувствовали поддержку и безопасность. Парламентарий предложил привлекать к этой работе психологов и педагогов.

«Есть Министерство просвещения. Надо думать, как осуществлять досмотр и каким образом, наиболее солидарным с детьми, обеспечивать их проход на экзамен. Потому что они должны чувствовать помощь и защиту, а не лязг наручников», — уверен депутат.

В администрации Приморского района Санкт-Петербурга сообщили, что после инцидента провели проверку с изучением записей видеонаблюдения и опросом организаторов экзамена. Там также подчеркнули, что выпускница сможет пересдать экзамен, если останется недовольна полученным результатом.