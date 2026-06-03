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Новости России

Смекалка помогла подросткам спасти маму и ее детей при пожаре в Красноярском крае

Никита Рязанцев
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Двое подростков спасли маму и ее детей на пожаре в частном доме в городе Ужур, сообщила пресс-служба МЧС Красноярского края на платформе «Макс».

Инцидент произошел накануне. Возгорание началось с веранды, огонь и дым заметили соседи и вызвали пожарных. В это время в доме спали мама и двое ее малышей. На помощь им пришли два парня 12 и 14 лет.

«Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам 6-месячного ребенка, потом старшего 2-летнего мальчика», — говорится в публикации.

Женщина не сразу смогла покинуть задымленный дом через окно. Когда ей это удалось, на место прибыли пожарные расчеты. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Как выяснилось, она не выдержала нагрузки из-за одновременной работы стиральной машины и светильника на веранде.

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