Экономика и бизнес

Делегация Рязанской области начала работать на ПМЭФ

Алексей Самохин
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Делегация Рязанской области начала работать на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом утром июня сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков. 

По его словам, для региона ПМЭФ — это возможность привлечь новые инвестиции, укрепить партнёрские связи и продвинуть важные проекты.

Рязанская область оформила стенд на площадке Форума, планируется подписать более 20 различных соглашений. Также в графике работы — встречи и переговоры с инвесторами, руководителями федеральных ведомств и компаний.

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