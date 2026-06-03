Делегация Рязанской области начала работать на ПМЭФ

Делегация Рязанской области начала работать на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом утром июня сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.

По его словам, для региона ПМЭФ — это возможность привлечь новые инвестиции, укрепить партнёрские связи и продвинуть важные проекты.

Рязанская область оформила стенд на площадке Форума, планируется подписать более 20 различных соглашений. Также в графике работы — встречи и переговоры с инвесторами, руководителями федеральных ведомств и компаний.