Поиски Усольцевых. Коллаж сгенерирован нейросетью
Новости России

Психолог раскрыла подноготную поисков семьи Усольцевых

Никита Рязанцев
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Участники поисков семьи Усольцевых, пропавшей более полугода назад в тайге, сталкиваются с большим стрессом, который пытаются снять психологи, рассказала «АиФ» глава направления психосоциальной поддержки красноярского отделения Красного Креста.

Выяснилось, что физическое истощение и отсутствие новостей о судьбе туристов, в том числе пятилетней девочки, провоцируют ссоры в коллективе.

«Это конфликты на пустом месте, я их так и называю. Кто-то не так посмотрел, не так сказал, не ту ложку первым взял — и все. В такой ситуации дезорганизация не нужна, а психолог постоянно выступает громоотводом, чтобы не было ярких вспышек», — пояснила Пугачева.

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Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Специалист пояснила, что перед психологами стоит задача следить за участниками поисков и выявлять тех, кто находится на грани истерики, чтобы купировать эффект паники вокруг загадочного исчезновения. При этом сложнее всех приходится не профессиональным спасателям, а добровольцам. Им пытаются помочь в первую очередь.

«Даже смерть иногда позволяет выдохнуть, когда мы знаем, что произошло. А когда нет результатов — невозможно получить разряд выхода эмоций», — отметила психолог.

Для снятия острого стресса психосоциальная служба применяет разнообразный инструментарий: очки биологической обратной связи, аппарат, стабилизирующий эмоциональный фон с помощью движения глаз и компьютерный комплекс для формирования навыков саморегуляции.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Партизанского района. К поискам Усольцевых подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию, но найти семью не удалось.

Поиски возобновились в конце мая в связи с улучшением погоды. Пока в них приняли участие представители Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Они работали по заявке сотрудников полиции и обследовали на квадроциклах и пешком 28 квадратных километров. Следов пропавших вновь не обнаружили.

Следственный комитет пока придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

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