На ТНТ стартовали съёмки четвёртого сезона шоу «Титаны»

Телеканал ТНТ приступил к съёмкам четвёртого сезона спортивного реалити «Титаны» (16+). Участников ждут новые испытания от Искусственного интеллекта, соперничество и проверка себя на прочность. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне 111 атлетов снова поборются за звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей. В каждом выпуске — проверка на силу, выносливость и психологическую стойкость, как в команде, так и в одиночку.

Список участников пока держится в секрете, однако создатели обещают как новых участников, так и уже знакомых зрителям героев — от легенд спорта и звёзд российской эстрады до молодых талантов и спортсменов-любителей.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Когда мы запускали “Титанов”, многие задавались вопросом: нужен ли вообще большой спорт на развлекательном телеканале? Практика показала, что ещё как нужен. За несколько сезонов проект вырос из просто успешного шоу в целое движение. Вокруг него сформировалось настоящее титаническое комьюнити: люди вместе тренируются, вдохновляют друг друга и следят за проектом по всей стране. Для нас это самый важный показатель успеха. Когда телевизионный проект становится частью жизни людей и объединяет их далеко за пределами эфира, это говорит о его силе гораздо больше любых статистических показателей. И то, что сегодня мы приступаем к съёмкам уже четвёртого сезона, подтверждает: зрительская любовь к “Титанам” не была случайностью. Проект продолжает оставаться востребованным, сохраняет высокие показатели и каждый год привлекает новую аудиторию. При этом нам по-прежнему есть чем удивлять зрителей: новый сезон станет ещё масштабнее, а испытания, которые подготовил Искусственный интеллект, вновь заставят участников выйти далеко за пределы своих возможностей».

Нина Савельева, креативный продюсер: «Состав участников нового сезона — просто золото! Как это часто бывает с успешными проектами, подтянулись большие звёзды — действующие спортсмены, в том числе призеры Олимпиады 2026 года! Такие люди редко участвуют в телевизионных проектах, но репутация “Титанов” безупречна, что даже самые именитые спортсмены соглашаются на участие. Мы этим очень гордимся и стараемся соответствовать нами же заданной планке!

«Титаны» — это тестостероновый бум — огромное количество красивых тел, красивых людей. Бешеная страсть не только в состязаниях, но и в отношениях между участниками! это жизнь в тысячепроцентном проявлении».