Россиянин пропал в Таиланде на три дня и вернулся к жене с необычным объяснением

Турист Владислав Пузанов из Ангарска, которого несколько дней искали в Паттайе, написал жене необычное сообщение, а затем вернулся домой живым, пишет «МК» со ссылкой на волонтера Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, за время исчезновения из памяти 38-летнего россиянина выпали почти трое суток. Поздней ночью он написал супруге СМС.

«Все нормально. Иду домой», — говорилось в сообщении.

Примерно через полчаса мужчина открыл дверь квартиры, где его ждала жена и трое детей. Он был весь в песке.

Россиянин исчез три дня назад после вечерней прогулки с другом у моря. После этого домой он не вернулся и перестал отвечать на телефонные звонки. Его жена обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

Мужчина позднее объяснил, что проводил друга и направился обратно к морю. Там его пригласила к себе тайская компания, туриста угощали коктейлями. Что произошло затем, он не помнит.

Владислав считает, что в какой-то момент он уснул. Пробудившись, мужчина дошел до ближайшего магазина, попросил подключить его к интернету и написал жене, что возвращается домой. Сейчас его близкие пытаются выяснить, что именно произошло в течение этих трех суток.