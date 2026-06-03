Изображение от jcomp на Freepik
Новости России

Россиянин пропал в Таиланде на три дня и вернулся к жене с необычным объяснением

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Турист Владислав Пузанов из Ангарска, которого несколько дней искали в Паттайе, написал жене необычное сообщение, а затем вернулся домой живым, пишет «МК» со ссылкой на волонтера Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, за время исчезновения из памяти 38-летнего россиянина выпали почти трое суток. Поздней ночью он написал супруге СМС.

«Все нормально. Иду домой», — говорилось в сообщении.

Примерно через полчаса мужчина открыл дверь квартиры, где его ждала жена и трое детей. Он был весь в песке.

Россиянин исчез три дня назад после вечерней прогулки с другом у моря. После этого домой он не вернулся и перестал отвечать на телефонные звонки. Его жена обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

Мужчина позднее объяснил, что проводил друга и направился обратно к морю. Там его пригласила к себе тайская компания, туриста угощали коктейлями. Что произошло затем, он не помнит.

Владислав считает, что в какой-то момент он уснул. Пробудившись, мужчина дошел до ближайшего магазина, попросил подключить его к интернету и написал жене, что возвращается домой. Сейчас его близкие пытаются выяснить, что именно произошло в течение этих трех суток.

Предыдущая статья
На ТНТ стартовали съёмки четвёртого сезона шоу «Титаны»
Следующая статья
Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области комплексное мероприятие 

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Погода

Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.

Темы

Новости России

Психолог раскрыла подноготную поисков семьи Усольцевых

Участники поисков семьи Усольцевых, пропавшей более полугода назад в...
Новости России

Смекалка помогла подросткам спасти маму и ее детей при пожаре в Красноярском крае

Двое подростков спасли маму и ее детей на пожаре...
Новости России

Исследователь назвал причину гибели группы Дятлова на фоне нового дела

Причина смерти туристов на Северном Урале в окрестностях горы...
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Петербург в день открытия ПМЭФ

Украинские беспилотники минувшей ночью пытались нанести массированный удар по...
Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Новости России

Мать обвиняемой в избиении школьницы самокатом озвучила свою версию

Школьница, на которую напали в одном из ЖК в...
Новости России

Baza: причиной отравления детей в Пятигорске стали булочки бао

Семья отравилась в одном из кафе в Пятигорске из-за...
Новости России

Мясников предупредил о смертельно опасной вечерней привычке

Склонность к тому, чтобы выяснять отношения по вечерам, может...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье