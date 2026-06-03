Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области комплексное мероприятие 

В среду, 3 июня, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 7500 рублей.

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Госавтоинспекция обратилась к жителям Рязани:

Уважаемые водители! Не нарушайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на сторону дороги, предназначенную для движения встречного транспорта, не убедившись в безопасности своего маневра. Как правило, это приводит к очень тяжелым последствиям, ведь зачастую это – лобовые столкновения. И происходят они на большой скорости. Не подвергайте свою жизнь, и жизни и здоровье других людей опасности.