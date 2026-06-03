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Общество

Банкиры составили портрет жертвы мошенников в Рязанской области

Алексей Самохин
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Женщины чаще становятся жертвами мошенничества в Рязанской области. Типичный портрет пострадавшей: городская жительница 25-44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием. Таков результат ежегодного опроса Банка России в регионе. 

Анкетирование показало: с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов. Чаще всего злоумышленники связывались с рязанцами по телефону — звонили или отправляли СМС. Об этом сообщил каждый второй респондент. Также преступники использовали мессенджеры и социальные сети. 

Почти 83% опрошенных не поверили злоумышленникам и не совершили никаких действий. Треть из тех, кто в итоге потерял деньги, не вспомнили или не знали правила финансовой безопасности. Они раскрывали коды из СМС, переходили по вредоносным ссылкам, сообщали данные своей карты. 

Пострадавшие чаще всего самостоятельно переводили деньги мошенникам. Почти две трети опрошенных сказали, что сумма похищенных у них средств не превышала 20 тысяч рублей. У 20% жертв потери составили от 100 до 500 тысяч. В двух случаях из трех это были собственные деньги, в остальных — собственные и кредитные или только заемные средства. 

 «Около 17% жертв мошенников не обратились ни в полицию, ни в банк. Между тем, информация о хищении денег помогает предотвращать будущие киберпреступления. Можно отследить счета дропов, которые используют для вывода средств, заблокировать номера телефонов мошенников или их аккаунты в социальных сетях. Поэтому важно сразу же сообщать о произошедшем», — напомнил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. 

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