Перинатальный центр Рязани раскрыл статистику рождений в мае

В мае в перинатальном центре Рязани родились 411 малышей: 215 девочек и 196 мальчиков. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба медицинского учреждения.

В этом месяце было зарегистрировано максимальное с начала года число многоплодных родов — у семи мам родилось сразу двое деток.

Вес самого крошечного младенца — всего 472 грамма, с максимальным весом — 4 килограмма 780 граммов — в мае родилась девочка.

Всего за 5 месяцев 2026 года в Рязанском областном перинатальном центре родились 2103 карапуза: 1081 мальчик и 1022 девочки.