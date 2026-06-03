Завершены съёмки 6-го сезона сериала «Полярный» с новым главным героем

Кинокомпания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ сообщили об окончании съемок шестого сезона сериала «Полярный» (16+). Съемочная группа работала в морозном Кировске (Мурманская область), после чего переместилась в Москву для съемок оставшихся сцен.

По сюжету, парк «Царь горы» вышел на стабильную самоокупаемость, туристический поток достиг своего пика. Но в жизни Вити Мясника (Михаил Пореченков) возник новый непростой выбор: оставаться хозяином Полярного или пожертвовать всем ради будущего своего младшего сына, которого пригласили в престижную школу «Сириус» в Сочи. Нелегкое решение принято: семья пакует чемоданы. А город, парк и все обязательства Витя передает старшему сыну Максу (Олег Гаас).

Смена главного героя — не единственный твист нового сезона. Зрителей ждет еще одна неожиданность: возвращение Леши Застрелю. Персонаж Игоря Охлобыстина, изначально задуманный авторами сценария как герой эпизода в одной серии, так понравился зрителям, что его вернули в новый сезон.

Создатели приготовили еще много приятных поворотов, но главное осталось неизменным — красивые северные пейзажи. Уже шестой сезон подряд съемки проходили в Кировске — городе, который полюбился и стал родным и для зрителей, и для съемочной группы. Этот съемочный блок длился с февраля по апрель, когда суровые холода немного отступили и установилась более благоприятная северная погода. Затем съемочный процесс переехал в Москву, в павильон, где были выстроены декорации квартир, подъездов, домов — всего, что составляет повседневную жизнь города и его героев.

Премьера шестого сезона сериала «Полярный» состоится на телеканале ТНТ.

Александр Балдин, креативный продюсер: «Нам бы хотелось, чтобы зритель, который впервые включит «Полярный», понял все: что, откуда и кто есть кто. Для преданных зрителей мы оставили полюбившихся героев и добавили несколько пасхалок из прошлых сезонов. Надеемся, что новый «Полярный» придется по душе и тем, и другим».

Олег Гаас, актер: «В шестом сезоне мой герой — Максим — проживает настоящий путь взросления. На его плечи ложится огромная ответственность — и за город, и за его жителей. Как он с этим справляется? Скоро узнаете! Но если бы я мог дать ему всего один совет, я бы сказал и Максиму, и себе: сначала думай, потом делай. А еще север перевоспитывает и учит быть добрее. В суровых условиях выживать сложно, и именно поэтому люди начинают помогать друг другу. Я сам с севера и знаю это не понаслышке: он действительно меняет характер. Так что самое главное — всегда оставаться людьми, помогать близким и тем, кто слабее».

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Илья Любимов, актер: «Я присоединился к проекту в шестом сезоне, и у меня сложились прекрасные отношения с коллективом. Несмотря на все северные и морозные ассоциации, которые вызывает само названием сериала — “Полярный“, атмосфера на площадке была очень теплой. Все — большие профессионалы, которые с огромной отзывчивостью и дружелюбием приняли меня в свой круг. Экспедиция в Кировск запомнилась мне суровым полярным климатом и дикой, необузданной природой. Она помогала создавать особое настроение и добавляла перчинку в сюжет: когда вокруг горы, лед и ветер — мы разыгрываем горячую, буйную, юморную историю. Интересный контраст! А что касается моего персонажа — надеюсь, зрителю будет интересно наблюдать за его путем. За тем, как его меняет север. Под влиянием суровой действительности Заполярья человек может стать лучше — мой герой тому доказательство».

Олег Бодю, постановщик трюков: «За несколько сезонов работы над „Полярным“ мы уже привыкли к северным условиям, поэтому мороз для нас давно стал неотъемлемой частью рабочего процесса. Конечно, зимой подготовка требует большего внимания: актерам важно постоянно разогревать мышцы, чтобы избежать травм и комфортно выполнять сложные трюковые сцены. Но самые серьезные вызовы в нашей профессии связаны не столько с холодом, сколько со стихией: будь то вода, сильный ветер или огонь — все то, что даже при стопроцентной подготовке не всегда зависит от нас. Если говорить о самых ярких трюках сезона, то для меня это эпизод с баней во время погони, сцены в ледяной воде и падение через витрину ломбарда. Это самые “вкусные” трюки шестого сезона — сложные, масштабные, требующие большой подготовки и максимальной концентрации всей команды. Во многом этому способствовало наше взаимодействие с режиссером-постановщиком Аветом: он прекрасно понимает специфику трюковых сцен, всегда точно знает, какой результат хочет получить в кадре, и при этом открыт к новым идеям. Такой творческий диалог помогает делать сцены не только безопасными, но и по-настоящему зрелищными».