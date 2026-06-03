Павел Малков рассказал об открытии восьми новых агроклассов в школах Рязанской области

В этом году в Рязанской области запланировано открытие восьми новых агроклассов. О развитии системы подготовки кадров для регионального агропромышленного комплекса рассказал губернатор Павел Малков. Работа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»).
Глава региона акцентировал, что подготовке специалистов для АПК уделяется повышенное внимание, в том числе через увеличение числа профильных агроклассов в школах.
По словам губернатора, учебные программы разработаны совместно с ведущими предприятиями местного АПК. Ребята не только получают новые знания, но и знакомятся с современными технологиями и реальной работой отрасли, что помогает им осознанно выбрать будущую профессию.