Павел Малков рассказал об открытии восьми новых агроклассов в школах Рязанской области

В этом году в Рязанской области запланировано открытие восьми новых агроклассов. О развитии системы подготовки кадров для регионального агропромышленного комплекса рассказал губернатор Павел Малков. Работа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»).

Глава региона акцентировал, что подготовке специалистов для АПК уделяется повышенное внимание, в том числе через увеличение числа профильных агроклассов в школах.

«Готовим кадры для агропромышленного комплекса. Благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» в прошлом году в семи школах Рязанской области открыли 11 агроклассов. Школьники в интересном и современном формате изучают животноводство, цветоводство, генетику и селекцию растений, агроинженерию. В этом году к проекту присоединятся еще шесть школ региона. Планируем открыть восемь новых агроклассов», – сказал Павел Малков.

По словам губернатора, учебные программы разработаны совместно с ведущими предприятиями местного АПК. Ребята не только получают новые знания, но и знакомятся с современными технологиями и реальной работой отрасли, что помогает им осознанно выбрать будущую профессию.