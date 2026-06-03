В Касимове открылась выставка советской игрушки

В понедельник, 1 июня, в выставочных залах Касимовского туристского информационного центра открылась выставка советской игрушки «Взрослым вход запрещён разрешён!». Об этом сообщила администрация Касимовского округа Рязанской области.

Одним из первых выставку посетили воспитанники летнего лагеря школы №1. Юные касимовы узнали об истории советской игрушки, которая насчитывает многие десятки лет, а своё начало берет в начале 20-х годов ХХ века. Девчонки и мальчишки увидели во что играли их мамы и папы, бабушки и дедушки, по секрету рассказали и о своих любимых игрушках.

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