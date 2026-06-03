Общество

Представители Рязанской НПК стали призёрами XIX кустовой научно-технической конференции

Олеся Чугунова
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Молодые инженеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) достойно представили предприятие на XIX кустовой научно-технической конференции «Роснефти». Масштабное интеллектуальное состязание прошло в Самаре на базе Куйбышевского НПЗ. По итогам конкурса рязанцы завоевали одно первое место и две победы в специальных номинациях.

Всего в конференции участвовали 176 молодых специалистов — победителей региональных отборов из 23 дочерних обществ компании. Жюри оценило 167 проектов по 10 профильным секциям. Рязань представили 11 авторов, пятеро из которых были особо отмечены экспертами.

Лучшей в секции «Экономика, финансы» стала Ирина Чистякова — ведущий инженер отдела инженерного моделирования РНПК. Вместе с научным руководителем Кириллом Бабкиным она разработала математическую модель для первичной переработки нефти. Новая технология позволяет по данным экспресс-анализа сырья прогнозировать выход светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Это дает возможность оперативно корректировать режим установки и эффективнее использовать свойства поступающей нефти.

Конференция — это уникальный лифт для амбициозной молодежи, площадка для развития профессиональных компетенций и внедрения инноваций. Большинство проектов, представленных на КНТК, после доработки реально применяются на предприятиях компании.

​​​​​​​Традиционно кустовому этапу предшествует региональный отбор на самих заводах. Победители самарской конференции отправятся на финал — межрегиональную НТК, которая пройдет в ноябре в Москве.

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