Представители Рязанской НПК стали призёрами XIX кустовой научно-технической конференции

Молодые инженеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) достойно представили предприятие на XIX кустовой научно-технической конференции «Роснефти». Масштабное интеллектуальное состязание прошло в Самаре на базе Куйбышевского НПЗ. По итогам конкурса рязанцы завоевали одно первое место и две победы в специальных номинациях.

Всего в конференции участвовали 176 молодых специалистов — победителей региональных отборов из 23 дочерних обществ компании. Жюри оценило 167 проектов по 10 профильным секциям. Рязань представили 11 авторов, пятеро из которых были особо отмечены экспертами.

Лучшей в секции «Экономика, финансы» стала Ирина Чистякова — ведущий инженер отдела инженерного моделирования РНПК. Вместе с научным руководителем Кириллом Бабкиным она разработала математическую модель для первичной переработки нефти. Новая технология позволяет по данным экспресс-анализа сырья прогнозировать выход светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Это дает возможность оперативно корректировать режим установки и эффективнее использовать свойства поступающей нефти.

Конференция — это уникальный лифт для амбициозной молодежи, площадка для развития профессиональных компетенций и внедрения инноваций. Большинство проектов, представленных на КНТК, после доработки реально применяются на предприятиях компании.

​​​​​​​Традиционно кустовому этапу предшествует региональный отбор на самих заводах. Победители самарской конференции отправятся на финал — межрегиональную НТК, которая пройдет в ноябре в Москве.